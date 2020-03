Fridays for Future sagt Demo ab

Gifhorn

Aufgrund der Ausbreitung des Virus Covid-19 und der mutmaßlichen Schließung der niedersächsischen Schulen wird die Fridays for Future Demonstration „Fünf vor Zwölf“ am Freitag, 13. März, nicht stattfinden. Gerade ältere Generationen seien von dem Virus stärker betroffen, und den Jugendlichen sei es ein Anliegen, dass alle Generationen mit Rücksicht aufeinander auf diesem Planten miteinander leben können. „Stattdessen werden wir uns ein alternatives Programm ausdenken und uns online am #NetzstreikFürsKlima beteiligen“, teilte ein Sprecher von Fridays for Future Gifhorn mit.

Von der AZ-Redaktion