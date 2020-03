Notbetreuung: Gebraucht wird sie schon, aber die Auflagen sind zu hoch

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn sei die Notbetreuung an Kitas und Schulen so gut wie gar nicht genutzt worden, lediglich in Hankensbüttel, hatte der Landkreis mitgeteilt, die AZ hatte sich in ein paar Gifhorner Einrichtungen umgehört und dabei ebenfalls festgestellt, dass es keinen Bedarf gegeben habe. Doch, Bedarf habe er schon, aber keinen Anspruch, meldete sich daraufhin Mike Schmidt bei der AZ.

Homeoffice mit dreijähriger Tochter

Seine Frau arbeitet im Gifhorner Klinikum, gehört also zu den Personen, die in der „kritischen Infrastruktur“ arbeiten. Er selber ist Mitarbeiter eines großen Unternehmens, aber nicht in der kritischen Infrastruktur. „Mein Arbeitgeber hat mich am Montag ins Home-Office geschickt.“ Zusammen mit der dreijährigen Tochter. „Wie soll das denn gehen?“ Seine Frau arbeitet im Drei-Schicht-System, er selber hat von seinem Arbeitgeber über das normale Tagesgeschäft hinaus noch weitere Arbeit aufgebrummt bekommen: „Wir wissen noch gar nicht, wie wir das machen sollen.“ Verwandte gibt es nicht in der Nähe, die die Dreijährige in der kritischen Zeit betreuen könnten.

Das sind die Regeln

Grundsätzlich gilt, dass die Notbetreuung von Kita-Kindern und Schülern nur in Anspruch genommen werden darf, wenn beide Elternteile in der „kritischen Infrastruktur“ arbeiten. Dazu gehören der Gesundheitsbereich, der medizinische und pflegerische Bereich, Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktion, hauptamtlich Beschäftigte im Bereich von Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr, Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbaren Bereichen. Und weiter heißt es im Erlass: „Wenn nur einer der beiden Erziehungsberechtigten in einem dieser kritischen Infrastrukturen arbeitet, muss das zweite Elternteil in besonderen Härtefällen eine Verdienstausfallbescheinigung vorweisen, damit das Kind in der Notfallbetreuung aufgenommen werden kann. Außerdem müssen die Erziehungsberechtigten nachweisen, dass sie Mehrarbeit leisten müssen, um einen zusätzlichen Betreuungsumfang ihres Kindes zu erhalten. Zudem müssen Kindertagesstätten innerhalb der Notfallbetreuung Kinder aufnehmen, die sonst in der Kindertagespflege betreut werden.“

Zu wenig flexibel

Zu unflexibel, findet Schmidt. Zumal seine Familie noch das zusätzliche Problem hat, nicht im Landkreis Gifhorn zu wohnen. „Die Stadt Gifhorn hat Kita-Plätze für Pflegekräfte mit Wohnsitz im Landkreis zur Verfügung gestellt – da haben wir aber nichts davon, obwohl meine Frau im Helios-Klinikum arbeitet.“

Anfragen einfach weggewischt

Und auch Andreas Braun reagiert sauer: „Wie kann man denn so etwas sagen? Anfragen werden vom Träger einfach weggewischt.“ Anforderungen würden zu hoch gelegt – „das hat nichts damit zu tun, dass niemand eine Notbetreuung braucht.“ Seine Frau, Ärztin, konnte in der ersten Wochenhälfte keine Corona-Patienten behandeln, „weil es keine Betreuung für unsere Kinder gab“. Er konnte ebenfalls nicht, „da mein Arbeitgeber bis dato keine Regelungen über Freistellungen getroffen hatte“.

Die Kindertagesbetreuung in Notgruppen Aus aktuellem Anlass weist der Landkreis Gifhorn nochmals darauf hin, dass entsprechend der Weisungen aus den Ministerien in Hannover der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie der Besuch der Schuleinrichtungen grundsätzlich bis zum 18. April untersagt ist. Diese Maßnahme soll Infektionsketten unterbrechen und die Gesundheit aller Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Gifhorn schützen. Diese Maßnahme sei zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems zwingend erforderlich. Nur für die folgenden Berufsgruppen wird eine Notbetreuung in den Schulen, Kitas und Krippen sichergestellt: Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich, Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz (nur hauptamtlich Beschäftigte) und Feuerwehr, Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche, Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen. Wenn die Erziehungsberechtigten ihre Kinder anderweitig betreuen lassen können, sollten sie diese Möglichkeit vorrangig nutzen – allerdings nicht bei Großeltern oder anderen älteren Personen, damit die Viren nicht von infizierten Personen ohne Symptome auf gesundheitlich geschwächte Mitmenschen übertragen werden. Sorgeberechtigte der genannten Berufsgruppen müssen in den Kitas einen Nachweis über den beruflichen Einsatzbereich oder über die drohende Kündigung oder Verdienstausfall (vom Arbeitgeber) vorlegen, sonst sind ihre Kinder von der Betreuung ausgeschlossen. Die Betreuungszeit wird nur in dem Umfang gewährt, in dem die Betreuung auch im Normalbetrieb gewährt wurde. Ausnahmen können in besonderen Fällen gewährt werden, insbesondere bei nachweislich vom Arbeitgeber angeordneten Mehrarbeitszeiten der Eltern. Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notbetreuung gilt auch für Kinder, die üblicherweise die Kindertagespflege besuchen. Die Fachkräfte der Kitas sind in den Einrichtungen ansprechbar. Dennoch wird empfohlen, vorher telefonisch Kontakt aufzunehmen. Landrat Dr. Andreas Ebel rät: „Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte sich bewusst machen, dass er nicht nur eine Verantwortung gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber seinen Mitmenschen hat. Daher sollten Weisungen beispielsweise zur generellen Schließung von Spielplätzen ernst genommen werden.“ Weitere Fragen beantwortet Kira Lepp aus dem Fachbereich Jugend unter Tel. (0 53 71) 8 25 78.

Von Christina Rudert