Landkreis Gifhorn

Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Personen aus dem Landkreis ist auf drei gestiegen, wie der Landkreis auf seiner Homepage mitteilte. Der Verstorbene gehörte zur Risikogruppe der älteren Mitbürger und befand sich auf einer Reha-Maßnahme in Bad Harzburg. Dort hat sich laut Kreisverwaltung der Gesundheitszustand des Mannes verschlechtert, so dass er in das Krankenhaus nach Goslar verlegt wurde. Im Krankenhaus wurde der Patient positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Information vom Tod des Mannes am vergangenen Freitag erreichte den Landkreis am Mittwoch.

Die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten im Landkreis ist auf 115 angestiegen, getestet wurden mittlerweile 433 Personen.

Von der AZ-Redaktion