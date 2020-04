Schütte-Osterhase bringt der Tafel Süßigkeiten

Gifhorn

Der Osterhase hat die Gifhorner Tafel besucht und Osterhasen, Ostergummibärchen, Schokoladen- und Baiser-Eier im Wert von gut 1000 Euro vorbei gebracht. Dort war die Freude bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern riesengroß. „Alle haben sich sehr über unseren Schütte-Osterhasen und die große Spende gefreut“, berichtet Kea Katrin Lehr, Marketing-Chefin der Schütte-Welt, die in dem Kostüm steckte. „Das haben wir auch noch nicht erlebt, dass wir vom Osterhasen beliefert werden“, berichteten lachend die Mitarbeiter der Gifhorner Tafel.

Mitarbeiter hatten schon Bauchweh

Bislang war es so, dass Kinder mit viel Liebe, viel Kreativität und Begeisterung Schütte-Osterkörbchen gebastelt und bemalt haben – und das seit mehr als zehn Jahren. „Durchschnittlich waren es Jahr für Jahr 800 Körbchen“, so Lehr. Diese hat dann der Schütte-Osterhase mit seinen fleißigen Helfern gefüllt – und hat sich immer sehr gefreut. In diesem Jahr muss diese Aktion wegen Corona ausfallen, die Schütte-Welt ist geschlossen. „Da wir die leckeren Osterhasen, Ostergummibärchen, Schokoladen- und Baiser Eier allerdings schon im März geordert hatten, lagen diese nun traurig in unserem Lager“, berichtet Lehr. „Einige haben unsere wenigen Mitarbeiter, die den Onlineverkauf und Abholungsservice aufrechthalten, schon genascht, jedoch haben wir schnell gemerkt, dass wir die Süßigkeiten alleine nicht schaffen, wir Bauchweh hatten und überhaupt: Ohne die Kinder ist alles doof!“

Tafel gibt die Süßigkeiten weiter

Deshalb fiel die Entscheidung, die Süßigkeiten der Gifhorner Tafel vorbei zu bringen, denn die darf Lebensmittel auch in der Corona-Zeit unter strengen, hygienischen und gesundheitlichen Auflagen ausgeben.

Von der AZ-Redaktion