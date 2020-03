Die aktuellen Zahlen vom 24. März

Gifhorn

Die aktuelle Zahl der im Landkreis Gifhorn nachweislich am Corona-Virus erkrankten Personen liegt am Dienstag, 24. März, bei 38 Personen. Das ist ein Fall mehr als am Montag. Ein erkrankter Patient muss beatmet werden, er liegt in der Medizinischen Hochschule Hannover. Zwei weitere Patienten werden im Helios-Klinikum in Gifhorn behandelt.

Die Anzahl der getesteten Menschen im Landkreis Gifhorn beträgt jetzt 146 und damit sechs mehr als am Vortag. Das Bürgertelefon des Landkreises Gifhorn ist täglich zwischen 8 und 16 Uhr kostenfrei erreichbar unter (08 00) 82 82 444.

Von der AZ-Redaktion