Landkreis Gifhorn

Inzwischen benennt der Landkreis Gifhorn nur noch die Anzahl der nachweislich am Corona-Virus erkrankten Personen und die Anzahl der getesteten Personen: Danach sind es am 20. März 32 bestätigte Corona-Fälle im Kreis, die Zahl der getesteten Personen liegt bei mittlerweile 113. Seit dem 19. März verzichtet die Kreisverwaltung bereits darauf, die Zahl der Verdachtsfälle zu nennen, und mit Stand 20. März informiert sie auch nicht mehr über die Zahl der Personen in Quarantäne. Beides begründet sie damit, dass sich die Zahlen ständig ändern.

Von der AZ-Redaktion