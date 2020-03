Gifhorn

Am Freitagabend gab der Landkreis die aktuellen Zahlen zum Corona-Virus bekannt. Danach ist die Zahl der bestätigt Erkrankten von fünf auf sieben Menschen angestiegen. Außerdem gibt es nach wie vor vier Verdachtsfälle, 36 Personen wurden getestet, in häuslicher Quarantäne befinden sich mittlerweile 67 Bewohner des Landkreises – 16 mehr als am Donnerstagabend.

Der Landkreis weist darauf hin, dass folgende Hygieneregeln streng eingehalten werden müssen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren: Die Hände müssen regelmäßig mit Wasser und Seife gewaschen werden, husten sollte man nur in den Ellenbogen statt in die Hand, niesen in ein Einmal-Taschentuch. Um eine Ansteckung durch Tröpfcheninfektion zu vermeiden, beträgt der Abstand zu anderen Personen einen bis zwei Meter. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nachgewiesen. Nach einer Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen können Symptome wie Fieber, Husten und Atemnot auftreten.

Für Fragen rund um das Corona-Virus oder zum Infektionsrisiko ist das Bürgertelefon unter der Nummer (08 00) 82 82 444 täglich von 8 bis 16 Uhr besetzt und kostenlos erreichbar.

Von der AZ-Redaktion