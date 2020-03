Das sind die neuen Regeln in Gifhorner Supermärkten

Gifhorn

Bis an die Grenzen haben sie in den letzten Tagen gerackert, unermüdlich leere Regale aufgefüllt und sich dabei hautnah dem Kontakt mit vielen Kunden aussetzen müssen – seit Donnerstag bieten Abstandsmarkierungen und andere Verhaltensregeln Kassiererinnen und Verkäuferinnen in den Gifhorner Supermärkten wenigstens etwas Schutz vor einer Corona-Infektion.

Eigentlich ist die Regel zum Schutz ganz einfach und seit Tagen bekannt: Zwei Meter Abstand zueinander halten, das entspricht in etwa drei Schritten. Doch was Verkäuferinnen in Gifhorn gerade aus der Realität schildern, sieht das ganz anders aus. „Es ist gerade die Hölle als Verkäuferin“, schildert eine von ihnen bei Facebook Szenen, die sie nur noch wütend machen. Kunden, die ihnen trotz Triefnase und Husten auf die Pelle rücken und manchmal sogar beschimpfen.

Laut Erlass sind die Verkäuferinnen nun wenigstens mit dem Mindestabstand geschützt. Bei Famila und Real etwa zeigen Markierungen, wie groß die Distanz zwischen Kunde und Personal sein muss. Auch bei Edeka Wede in Gifhorn sind nun auf dem Boden vor den Kassen Markierungen aufgebracht. Personal an der Kasse trägt Handschuhe. Vor allem anderen schütze man sich so: „Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist gut, auch wenn man selbst etwas Angst hat“, sagt Katja Kleinschmidt, stellvertretende Filialleiterin. Diskussionen mit Kunden, die in Massen einkaufen oder sich beschweren, wenn mal ein Artikel fehlt – Katja Kleinschmidt trägt’s inzwischen mit Fassung.

Edeka-Ankermann-Appell an die Vernunft

Edeka Ankermann in Meine fährt jetzt zusätzlich neben Abstandshaltern noch anders klare Kante, verbreitet per Facebook und mit Handzetteln einen Appell an die Vernunft. Wer gegen die Regelung verstößt, könne des Ladens verwiesen werden. Auch ruft Ankermann dazu auf, nicht als Familie oder Gruppe einzukaufen. „Reduziert unbedingt die Personenanzahl in unseren Märkten!“ Wer einkauft, soll dann auch an andere denken: „Hamsterkäufe sind unnötig und unsolidarisch.“ Wartezeiten, weil nur noch eine begrenzte Anzahl an Kunden in den Markt dürften, seien unvermeidbar. „Ihr bekommt genug Lebensmittel, auch wenn Ihr kurz warten müsst.“ Schon kurz nach der Veröffentlichung bei Facebook gab es die ersten positiven Kommentare, etwa „Ihr macht alle einen tollen Job – Danke“.

„Ein dickes Dankeschön verdient“

Eine Lanze für alle, die gerade an den Supermarkt-Regalen schuften, bricht Kerstin Bierwagen vom Verdi-Ortsverein: „Die leisten gerade Großes, sind die Letzten in der Kette und kriegen alles ab.“ Ein klares Nein kommt von ihr in Sachen Sonntagsöffnungen. „Wie sollen die das denn noch schaffen?“ Dass nun per Erlass Leute in den Märkten besser geschützt sind, findet Bierwagen gut. Das habe viel mit dringend notwendiger Achtsamkeit zu tun. „Alle Verkäuferinnen und Verkäufer haben sich gerade ein dickes Dankeschön von uns allen verdient.“

