Gifhorn

Keine weiteren Erkrankungen, dafür ist die Zahl der Verdachtsfälle rasant gestiegen: Der Landkreis Gifhorn gab am Sonntagabend die aktuellen Zahlen zum Corona-Virus bekannt. Danach liegt die Zahl der bestätigt an dem Virus erkrankten Bewohner des Landkreises wie am Freitag bei sieben. Statt vier gab es allerdings am Sonntagabend schon 38 Verdachtsfälle, die Zahl der getesteten Personen betrug nach wie vor 36. Auch die Zahl der mittlerweile in Quarantäne lebenden Personen stieg an – von 67 am Freitagabend auf 75 am Sonntagabend.

Von der AZ-Redaktion