Wegen Corona-Virus: Schutzmasken im Kreis Gifhorn fast ausverkauft

Immer mehr Menschen in China erkranken am Corona-Virus, auch in Deutschland gibt es erste Fälle. Deshalb wollen sich im Kreis Gifhorn so viele Menschen wappnen, dass Mundschutzmasken in Apotheken inzwischen weitgehend vergriffen sind. Fachleute sehen weiterhin keinen Grund zu unnötigen Sorgen – und geben Hygienetipps über die Masken hinaus.

„Wir bekommen noch Masken, die eine entsprechende Qualität haben“, sagt Thorsten Stoye von der Aller-Apotheke in Gifhorn. Doch bei der steigenden Nachfrage sieht er einen drohenden Ausverkauf. Dieser hat seinen Kollegen Dietmar Ruscheinsky-Rotter von der Stadt-Apotheke schon eingeholt. Er hat am Dienstag die letzten Masken verkauft. Und wenn er auf seinem Rechner die Bestellseite des Großhandels aufruft, sieht er überall rote Markierungen: ausverkauft.

Tipps der Fachleute zum Virenschutz „Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen“, sagt Apotheker Thorsten Stoye, wie sich Menschen vor einer Ansteckung mit Viren schützen können. Und: „Wir empfehlen eher Desinfektionsmittel als Mundschutzmasken.“ „Desinfektion ist das A und O“, sagt auch sein Kollege Ahmed El-Hawari. Beide bestätigen, dafür noch Mittel vorrätig zu haben. „,Halt die Hand vor den Mund’ ist genau falsch“, sagt Stoye über eine alte Erziehungsregel. Niesen und Husten sollte man auf jeden Fall in die Armbeuge und nicht in die Hand, die man später jemandem zur Begrüßung reicht oder mit der man an die eigenen Schleimhäute greift. Tipp von Apotheker Dietmar Ruscheinsky-Rotter: „Gelassen bleiben, aber mit der nötigen Vorsicht und Aufmerksamkeit.“

Auch Ahmed El-Hawari aus Wesendorf, der vier Apotheken betreibt, hat keine Masken mehr parat. Zumindest nicht für die Bürger. El-Hawari hat noch eiserne Reserven für medizinisches und das eigene Personal. „Die darf ich nicht rausgeben.“ Denn wichtig sei, dass damit diejenigen, die Erkrankten helfen, geschützt werden, damit nicht auch sie noch erkranken.

Flugreisende sind verunsichert

„Ich habe etliche Fragen von Kunden“, sagt Ruscheinsky-Rotter. Vor allem jene, die eine Reise planen und sich an einem Flughafen aufhalten müssen, hätten Interesse an Mundschutz.

„Mundschutz und Handschuhe sind das sicherste Mittel“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. „Ich verringere die Ansteckungsgefahr mit dem Mundschutz schon erheblich.“

Tipp: Nicht verrückt machen

Gleichwohl hält Ehlers die große Nachfrage nach Masken momentan für überzogen. Auch die Apotheker sehen keinen Grund zur Panik. „Vorbereitet sein macht immer Sinn“, sagt Stoye. Nur solle sich niemand verrückt machen. Die Fachleute halten die Influenza-Viren für gefährlicher. Der Corona-Virus verbreite sich zwar schneller, die Erkrankungen seien nach bisherigen Erkenntnissen dafür aber weniger schwer wiegend.

Fachleute behalten Entwicklung im Auge

Auch die Gifhorner behalten ein Auge auf die Entwicklung. El-Hawari verweist auf die Seite des Robert-Koch-Instituts. Man beobachte täglich, wie sich die Lage entwickle. Ein kritischer Punkt sei die lange Inkubationszeit von zwei Wochen. Erst dann werde deutlich, wie sich der Virus verbreite.

