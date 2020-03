Coronavirus: Nicht jeder in Quarantäne wird gleich getestet

Gifhorn

Immer mehr Gifhorner machen sich Gedanken, ob sie wegen der Corona-Epidemie in eine häusliche Quarantäne müssen. Viele Betroffene bleiben dabei erst einmal im Ungewissen, ob sie sich überhaupt tatsächlich angesteckt haben. Warum nicht gleich bei jedem Quarantäne-Kandidaten ein Abstrich gemacht wird, hat einen einfachen Grund: Die Mediziner müssen Prioritäten setzen.

Fast zwei Wochen lang schwebten Pastor Lothar Krauss und seine Frau Heike aus Gifhorn im Ungewissen. Sie kamen zwar in Quarantäne, aber Abstriche wurden zunächst nicht vorgenommen – erst mehr als eine Woche später, als sich bei dem 56-Jährigen erste Symptome zeigten. So wie dem Ehepaar aus Gifhorn dürfte es vielen Quarantäne-Betroffenen in Deutschland gehen.

„Wir müssen Ressourcen schützen“

Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, hält dieses Vorgehen für richtig. Er bringt die Begründung auf einen Satz: „Wir müssen Ressourcen schützen.“ Es gehe technisch einfach nicht, alle Kontaktpersonen eines Verdachtsfalles per Abstrich zu testen. Weder Schutzanzüge, noch sogenannte Reagenzien – die Testflüssigkeiten für die Labors – stünden unendlich zur Verfügung. Zumal inzwischen auf der ganzen Welt eine hohe Nachfrage danach bestehe.

Tests möglichst überlegt vornehmen

Insofern gelte die Maßgabe, Tests möglichst überlegt vorzunehmen, sagt Ehlers. Deshalb werde erst ein Abstrich bei Quarantäne-Betroffenen vorgenommen, wenn diese erste Symptome zeigten.

Quarantäne-Regelung soll Gesundheitssystem entlasten

Auch die Quarantäne-Regelung hält Ehlers im Moment für angemessen und richtig. Sie diene vor allem dazu, die Ausbreitungsgeschwindigkeit abzubremsen, um das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Die Betroffenen sollen nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach in Praxen und Kliniken kommen.

Ende der Quarantäne ist absehbar

Das öffentliche Leben lähmende Maßnahmen wie Quarantäne und Schließungen von Einrichtungen sieht Ehlers zeitlich begrenzt. Es werde irgendwann ein Punkt erreicht sein, wo so viele Menschen infiziert seien, dass solche Vorsorge-Eingriffe einfach keinen Sinn mehr hätten. „Dann können wir die Leute nur noch behandeln.“

Wer ausgeheilt ist, steckt nicht mehr an

Nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse ist es laut Ehlers so, dass Infizierte nicht mehr anstecken, wenn sie die Krankheit durchstanden haben und ausgeheilt sind. Ehlers verweist aber auch darauf, dass der Virus immer noch neu und relativ unbekannt ist. „Wir müssen noch weitere Erfahrungen sammeln.“

Von Dirk Reitmeister