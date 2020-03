Zahl der Erkrankten und von Quarantäne-Betroffenen steigt

Gifhorn

Die Ausbreitung des Corona-Virus’ nimmt nun auch im Kreis Gifhorn weiter Fahrt auf. Inzwischen ist die Zahl der Erkrankten von zwei auf fünf Menschen gestiegen. Das sind die neuesten Zahlen des Gifhorner Gesundheitsamts vom Donnerstagnachmittag.

Darüber hinaus gibt es vier Verdachtsfälle. Inzwischen hat das Gesundheitsamt 33 Menschen testen lassen. 51 befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

So ist das Helios-Klinikum aufgestellt

Das Helios-Klinikum Gifhorn versichert, für die Ernstfälle vorbereitet zu sein. Es verfüge über 14 Intensivbetten mit zwölf Beatmungsplätzen, so Ärztlicher Direktor Dr. Andreas Widera und Pflegedienstleiter Jens Bosenick. „In enger Abstimmung mit dem Landes- und dem örtlichen Gesundheitsamt steht bisher keine Erweiterung an.“ Die Zusammenarbeit des Klinikums mit Seniorenheimen laufe nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Die klinikeigene Corona Task Force stehe dazu in engem Austausch mit den Behörden.

Das müssen Reiserückkehrer beachten

Außerdem gelten seit Donnerstag auch im Kreis Gifhorn verschärfte Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Wer in den vergangenen 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete war, darf eine Reihe öffentlicher Einrichtungen nicht mehr betreten: Kindertageseinrichtungen und -horte, erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen, Schulen und Heime, in denen überwiegend Minderjährige betreut werden, stationäre und teilstationäre Erziehungshilfen, Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken (ausgenommen sind behandlungsbedürftige Menschen), Heime für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Menschen, stationäre Einrichtungen mit Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und andere Leistungsanbieter, Tagesförderstätten und Tagesstätten für Menschen mit seelischen Behinderungen (ausgenommen sind behandlungs- und betreuungsbedürftige Menschen), Berufsschulen und Hochschulen sowie Landesbildungszentren.

RKI: Das sind die Risikogebiete Das Robert-Koch-Institut hat folgende Regionen als Risikogebiete eingestuft: Internationale Risikogebiete: Italien, Iran, in China die Provinz Hubei (inklusive Stadt Wuhan), in Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang), in Frankreich die Region Grand Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne). Besonders betroffen in Deutschland ist der Landkreis Heinsberg ( Nordrhein-Westfalen).

Schulfrei nicht bei jedem Husten

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass Kinder die Schule auch mit leichten Erkältungssymptomen besuchen dürfen, sofern sie nicht aus einem Risikogebiet kommen oder Kontakt zu positiv auf das Corona-Virus Getestete hatten. Gleichzeitig appelliert das Gesundheitsamt an alle Eltern, gründlich abzuwägen, wann das Kind die Schule besuchen kann.

Weitere Absagen im Kreisgebiet

Derweil sind weitere Absagen und Schließungen bekannt geworden. Die Volksbank-Filiale in Wesendorf bleibt vorsorglich bis auf Weiteres geschlossen. Das Gifhorner Bürgerschützenkorps hat seinen 39. Frühlingsball für 21. März abgesagt und die CDU ihren Kreisparteitag am 19. März.

So reagiert die Gifhorner Feuerwehr

Der stellvertretende Stadtbrandmeister Uwe Reuß teilte am Donnerstagnachmittag in der Sitzung des Feuerschutz-Ausschusses mit, dass die Feuerwehr Corona-Schutzanzüge für zwei Löschzüge geordert habe und den Übungsbetrieb zunächst einschränken und kommende Woche komplett einstellen werde.

Von Dirk Reitmeister