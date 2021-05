Landkreis Gifhorn

Die ab Montag in Niedersachsen geltende neue Corona-Verordnung bringt einige Lockerungen. Da der Landkreis Gifhorn aber am Sonntag schon den zweiten Tag in Folge den Inzidenzwert von 100 überschritten hat, kann es sein, dass die beschriebenen Öffnungen nur für wenige Tage gültig bleiben – und die „Bundesnotbremse“ wieder in Kraft tritt.

Landrat Dr. Andreas Ebel dazu: „Die Schwankungen der Infektionszahlen innerhalb der letzten Tage zeigen, wie schnell sich die Lage ändern kann. Ich bin froh, dass wir mit den Öffnungen ein Stück Normalität zurückerhalten. Allerdings müssen wir sorgsam mit den Lockerungen umgehen, damit wir weiterhin von den Öffnungen profitieren können.“

Treffen mit Personen des eigenen Haushalts

Vorläufig gilt, dass sowohl in der Öffentlichkeit also auch im privaten Rahmen Treffen mit Personen des eigenen Haushaltes und zwei haushaltsfremden Person erlaubt sind. Zugehörige Kinder bis einschließlich 14 Jahren und Betreuungskräfte von Personen mit Behinderungen werden nicht mit eingerechnet. Nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Geimpfte und Genesene zählen ebenfalls nicht dazu.

Grundsätzlich sind die Öffnungsschritte damit verbunden, dass jede Person vor dem Zutritt einer öffentlichen Einrichtung einen Nachweis darüber erbringen muss, dass sie nicht mit dem Corona-Virus infiziert ist, geimpft ist oder bereits eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Alternativ gilt auch der Nachweis über die vollständig abgeschlossene Schutzimpfung gegen das Corona-Virus. 15 Tage nach Erhalt der letzten Impfdosis gilt die Impfbescheinigung als Zutrittsberechtigung.

Einheitliche Vorgabe des Landes fehlt

Zudem gelten Personen als genesen, wenn eine Infektion mit dem Coronavirus vor mindestens 28 Tagen und maximal sechs Monaten durchgemacht wurde. Diese Personen können mit einem Nachweis über einen positiven PCR-Test während dieser Zeit alle geöffneten Einrichtungen besuchen. Es ist geplant, dass das Gesundheitsamt diese Bescheinigung ausstellt. Allerdings fehlt dafür noch eine einheitliche Vorgabe seitens des Landes, aufgrund derer die Nachweise ausgestellt werden können. Dies soll in der folgenden Woche möglich sein. Bis dahin bittet das Gifhorner Gesundheitsamt darum, von Anrufen abzusehen.

Sport drinnen wieder möglich

Sport soll auch drinnen, beispielsweise in Fitnessstudios oder Kletterhallen, für Erwachsene wieder möglich sein. Die Betreiber müssen dafür entsprechende Hygienekonzepte vorhalten und Duschen sowie Umkleiden bleiben geschlossen. Es bleibt bei den Kontaktbeschränkungen, die im privaten Rahmen gelten. Sport im Freien auf Sportanlagen ist weiterhin möglich. Duschen und Umkleiden bleiben auch hier geschlossen.

Gruppengröße auf 30 Personen begrenzt

Bei Gruppen von Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 17 Jahre ist die Gruppengröße auf maximal 30 Personen begrenzt. Bei sonstigen kontaktfreien Sportangeboten für Erwachsene müssen mindestens zwei Meter Abstand zwischen jedem Teilnehmer oder zehn Quadratmeter pro Person möglich sein. Vorab müssen volljährige Personen sowie alle Betreuer und Trainer einen negativen Corona-Test vorweisen.

Schwimmbäder bleiben geschlossen

Schwimmbäder bleiben für die private Nutzung vorerst geschlossen. Jedoch werden Gruppenangebote wieder möglich. Schwimmkurse oder Reha-Kurse können in Abhängigkeit vom Hygienekonzept mit bis zu 20 Personen durchgeführt werden.

Einzelhandelsgeschäfte dürfen öffnen

Einzelhandelsgeschäfte dürfen öffnen. Die Kundinnen und Kunden müssen vor dem Betreten des Geschäftes einen Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest erbringen. Eine Ausnahme bilden hier die Geschäfte, die die Grundversorgung sicherstellen. Hierfür ist kein negativer Test notwendig.

Saunen bleiben geschlossen

Körpernahe Dienstleistungen können ebenfalls wahrgenommen werden. Sofern die medizinische Mund-Nasen-Bedeckung nicht durchgängig getragen werden kann, muss vorab ein negativer Coronatest vorliegen. Auch Solarien dürfen mit negativem Coronatest genutzt werden. Saunen bleiben jedoch geschlossen.

Gastronomie im Außenbereich

Neu regelt die Niedersächsische Corona-Verordnung auch, dass Gastronomiebetriebe mit Speiseangebot ihren Betrieb draußen wieder starten dürfen. Voraussetzung für den Betrieb ist ein Hygienekonzept, das insbesondere die Abstände zwischen den Gästen regelt. Generell regelt die Verordnung, dass ab 23 Uhr bis 6 Uhr alle Gastronomiebestriebe schließen müssen.

60 Prozent Gesamtkapazität

Hotels, Jugendherbergen, Wohnmobilstell-, Campingplätze, Bootsliegeplätze sowie Ferienwohnungen und -häuser können bis zu 60 Prozent der Gesamtkapazität wieder belegt werden. Zwischen der Abreise und der nächsten Wiederbelegung von Ferienwohnungen und -häusern muss ein Tag liegen. Genutzt werden darf das touristische Angebot nur von Personen, die ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben.

Tägliche Tests auf Campingplätzen und in Hotels

Zudem muss jeder Gast vor der Anreise einen negativen Coronatest vorweisen und diesen mindestens zwei Mal wöchentlich, auf Campingplätzen und in Hotels täglich, während des Aufenthaltes erneuern. Auch touristische Bus-, Schiff- und Kutschfahrten dürfen mit einer 50 prozentigen Belegung in offenen Fahrzeugen wieder unternommen werden, sofern jeder Teilnehmer eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung trägt und einen negativen Schnelltest vorweisen kann.

Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos und Tierparks

Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoos und Tierparks sowie sonstige touristische und kulturelle Einrichtungen wie Freizeitparks dürfen bei einer 50-prozentigen Auslastung ebenfalls öffnen. Voraussetzung ist auch hierbei der negative Schnelltest. Der Betreiber kann in seinem Hygienekonzept das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Außenbereich vorschreiben. Die Außengastronomie in diesen Einrichtungen darf öffnen.

Kinos und Theater

Zudem lässt die neue Corona-Verordnung Kinos, Theater, Opern und sonstige sitzende Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen unter freiem Himmel wieder zu, sofern die Veranstaltung nicht auf verbale Interaktion oder Kommunikation der Besucherinnen und Besucher gerichtet ist. Der negative Corona-Test ist Pflicht, um die Veranstaltung besuchen zu dürfen.

Schulen bleiben im Szenario B

Das Land Niedersachsen hat den Inzidenzschwellenwert für verschärftere Maßnahmen im Bereich Kindertagesstätten und Schulen auf 165 angehoben und verfährt somit analog der Bundesnotbremse. Entsprechend folgen mit der Überschreitung der 100-er-Inzidenz keine Verschärfungen für den Landkreis Gifhorn. Die Kindertagesstätten bleiben weiterhin im eingeschränkten Betrieb und die Schulen im Szenario B (Wechselunterricht).

Keine Nachmittagsangebote

In Schulen findet Unterricht findet in getrennten Lerngruppen statt (16 Personen). Es gibt eine Testpflicht für anwesende Schülerinnen und Schüler (zweimal pro Woche) und Präsenzbefreiung auf Antrag. Nachmittagsangebote an offenen Ganztagsschulen gibt es nicht. Mittagessen ist unter der Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln grundsätzlich möglich. Außerhalb der Unterrichtsräume ist in gekennzeichneten Bereichen eine Mund-NasenBedeckung (MNB) zu tragen, im Unterricht/Klassenraum ist sie Pflicht. Ausnahme: die Jahrgänge eins bis vier, sofern ein Sitzplatz eingenommen ist.

Eingeschränkter Betrieb in Kitas

In Kitas gilt eingeschränkter Betrieb mit verschärften Hygieneanforderungen. Es gibt ein Betreuungsangebot für alle Kinder, Neuaufnahmen sind zulässig. Die Betreuung findet in Gruppen statt wie vor der Pandemie. Es gibt keinen gruppenübergreifenden Früh- und Spätdienst. Beschäftigte müssen untereinander Abstand halten und MNB tragen. (Teil-)offene Gruppenkonzepte sind nicht erlaubt und Gruppen bekommen feste Räumlichkeiten zugewiesen. Gruppenübergreifende Räume und Außengelände dürfen nur von einer Gruppe gleichzeitig genutzt werden. Ausnahme für das Außengelände: wenn dieses groß genug und räumlich abgrenzbar ist.

Infos auf der Homepage des Landkreises

Änderungen in Hinblick auf die Corona-Verordnung beziehungsweise das Einsetzen der Bundesnotbremse ergeben sich, wenn die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Gifhorn laut RKI an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Dann würde am übernächsten Tag automatisch die Bundesnotbremse in Kraft treten. Der Landkreis Gifhorn veröffentlicht auf seiner Homepage zu den Gewerbebereichen sowie für Schule, Kita und Sport Merkblätter mit allen wesentlichen Informationen – https://www.gifhorn.de/der-landkreis/presseportal/coronavirusaktuelle-informationen/.

Von der AZ-Redaktion