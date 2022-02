Gifhorn

Am 14. Februar ist Valentinstag – und offenes Impfen im Impfstützpunkt des Landkreises Gifhorn im Heidland 19 in der Turnhalle der Lebenshilfe. Gemeinsam mit der Lebenshilfe Gifhorn stellt das Gesundheitsamt eine besondere Impfaktion auf die Beine, die ganz im Zeichen der Liebe steht.

Zusätzlich zur Corona-Impfung erhalten die Impfwilligen auch Rosen und Schokolade in Herzform. Der als „Wohnzimmer“ eingerichtete Wartebereich im Impfstützpunkt wird zudem von der Lebenshilfe mit Luftballons und anderen Accessoires geschmückt. „Wir finden, dass das Motto ‚Im Namen der Liebe‘ wunderbar zum Valentinstag und zur Corona-Impfung passt“, unterstützt Landrat Tobias Heilmann die spontane Idee. „Der Kampf gegen das Virus und die Pandemie lebt von Solidarität und gegenseitiger Rücksichtnahme. Eigenschaften, die auch in der Liebe unerlässlich sind.“ „Amor zu Gast bei Freunden! Wer kann dazu Nein sagen? Da wir gemeinsam mit dem Landkreis diese Aktion planen, hoffen wir auf großes Interesse. Aneinander zu denken und füreinander da zu sein, das ist es, was den Valentinstag ausmacht“, sagt Tanja Heitling, Geschäftsführerin der Lebenshilfe.

Geimpft wird von 8.30 bis 18 Uhr – so können auch Berufstätige eine Impfung wahrnehmen. Termintickets für das Valentinstags-Impfen können über das Impfportal www.impfportal-niedersachsen.de oder die Hotline Tel. (0800) 99 88 665 gebucht werden. Es ist aber auch möglich, spontan und ohne Ticket im Impfstützpunkt vorbeizuschauen.

Von der AZ-Redaktion