Urlaub in Corona-Zeiten kann ganz schön stressig sein. Auch während der Ferienzeit kann sich einiges gravierend ändern, etwa wenn sich der Urlaubsort zu einem Corona-Hotspot entwickelt und damit zum Risikogebiet wird. Denn dann schreibt das Land Niedersachsen strenge Regeln vor, bis hin zur 14-tägigen Quarantäne.

Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss in Quarantäne

Kroatien, Türkei, Teile von Spanien – die Liste jener Urlaubsgebiete, die zu Risikogebieten erklärt werden, wird aktuell immer länger. Wer nun von seiner Reise aus solchen Gebieten wieder in den Landkreis zurückkehrt, muss Folgendes wissen: „Die Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Anreise beim Gesundheitsamt zu melden“, sagt Kreisrat Rolf Amelsberg. Auf die Quarantäne könne nur verzichtet werden, wenn ein negativer Befund aus dem Ausland vorliegt. „Dieser darf nicht älter als 72 Stunden nach Einreisedatum sein.“ Weitere Testmöglichkeiten gibt es etwa inzwischen an allen deutschen Flughäfen. „Beim negativen Befund fällt die Quarantäne aus. Die Personen müssen sich trotzdem innerhalb von 14 Tagen selbst überwachen. Beim Auftreten von Symptomen ist eine Meldung beim Gesundheitsamt notwendig. In diesem Fall wird eine Testung auf Covid-19 durch das Gesundheitsamt durchgeführt“, erklärt Amelsberg weiter. Die Quarantäne-Vorgabe gilt übrigens auch für jene Urlauber, die aus einem Risikogebiet kommen und an einem Flughafen in einem anderen Bundesland gelandet sind und dort keinen Test haben durchführen lassen.

Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung öffnet nun wieder

Die Experten gehen von einem hohen Bedarf aus. Noch in dieser Woche soll das Testzentrum in Braunschweig wieder den Betrieb aufnehmen, damit sich dort Rückkehrer auf den Virus testen lassen können. So soll das Prozedere sein: „Verantwortlich für die Durchführung der Tests sind die niedergelassenen Ärzte oder die Kassenärztliche Vereinigung – nicht das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn“, erläutert Kreisrat Rolf Amelsberg. „Reiserückkehrer ohne Krankheitssymptome können sich dann in dem Zentrum testen lassen. Zugang zum Testzentrum erfolgt mittels einer Überweisung und Terminvereinbarung durch die Vertragsärzte – im Regelfall der Hausarzt. Reiserückkehrer oder andere Personen, die Krankheitssymptome aufzeigen, wenden sich zur diagnostischen Abklärung und weiteren Behandlung an einen niedergelassenen Arzt“, teilt der Landkreis weiter mit.

Urlauber aus dem Landkreis sollten stets einen Blick auf die Internetseiten des Robert-Koch-Instituts haben. Denn die Einstufung eines Risikogebietes kann sich täglich ändern. Und entscheidend für die Quarantäne ist, ob das Land, aus dem die Urlauber wieder nach Niedersachsen einreisen, am Tag der Einreise als Risikogebiet ausgewiesen ist. Wie die Quarantäne verläuft, schreibt das Land Niedersachsen so vor: „Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung, an den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts beziehungsweise in eine andere geeignete Unterkunft zu begeben, dort zu bleiben und sich insgesamt für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Währenddessen ist es Ihnen nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht Ihrem eigenen Hausstand angehören. Sie dürfen dann auch weder spazieren noch einkaufen gehen.“

Corona: Diese Altersgruppen in Gifhorn waren betroffen Mit Stand von Mittwochmittag sind bislang 172 Personen im Landkreis Gifhorn an Corona erkrankt. Eine Auswertung nach Altersgruppen zeigt, dass sich die Fälle fast in allen Altersstufen gleichmäßig verteilen. Bestätigte Fälle: 0 bis 4 Jahre: 1 5 bis 9 Jahre: 2 10 bis 14 Jahre: 1 15 bis 19 Jahre: 10 20 bis 24 Jahre: 15 25 bis 29 Jahre: 12 30 bis 34 Jahre: 13 35 bis 39 Jahre: 12 40 bis 44 Jahre: 13 45 bis 49 Jahre: 18 50 bis 54 Jahre: 13 55 bis 59 Jahre: 15 60 bis 64 Jahre: 13 65 bis 69 Jahre: 16 70 bis 74 Jahre: 7 75 bis 79 Jahre: 7 80+ Jahre: 4 Seit Wochen gelten im Landkreis Gifhorn besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die wichtigsten sind die Maskenpflicht sowie das Abstandsgebot. Insgesamt leitete der Landkreis bisher 303 Verfahren im Zusammenhang mit Corona-Regelverstößen ein. Einzeln vorgeworfen wurden: Abstandsgebot missachtet: 372 Aufenthalt am Zweitwohnsitz: 2 Vernachlässigung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: 5 Anmerkung: Einzeln vorgeworfene Regelverstöße standen oft in Tateinheit zusammen, daher ergibt sich die Differenz zur Gesamtzahl der 303 eingeleiteten Verfahren.

