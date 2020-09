Gifhorn

Wenn in absehbarer Zeit Forscher Mittel zur Therapie einer Covid-19-Erkrankung entwickeln, haben wohl auch Gifhorner ihren Anteil am Erfolg. Die im Kreis gestartete Online-Befragung „Covid nein danke“ von Helios-Chefarzt Prof. Dr. Dietmar Urbach in Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke-Uni Magdeburg hat Chancen, in einem internationalen renommierten Medizin-Journal veröffentlicht zu werden. Die bisher bei den anonym befragten Teilnehmern gesammelten Erkenntnisse sind laut Urbach aufschlussreich.

Warum erkranken einige Patienten stärker, andere weniger stark an Covid 19? Antworten darauf waren von Anfang an Urbachs Zielsetzung, als er im April mit „Covid nein danke“ an den Start ging. Deshalb hat er bei der anonymen Abfrage die Teilnehmer nicht nur nach Alter, Geschlecht und möglichen aktuellen Symptomen befragt, sondern auch nach Vorerkrankungen und dementsprechend eingenommenen Medikamenten. Und da ist Urbach inzwischen fündig geworden.

Anzeige

Online-Umfrage: Prof. Dr. Dietmar Urbach sammelt Erkenntnisse über Covid 19, die bei der Forschung nach Therapie-Mitteln helfen können. Quelle: Helios Archiv

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Covid-19-Patienten, die Cholesterinsenker einnehmen, gaben weniger starke Symptome an, so Urbach. „Dies betrifft insbesondere die Symptome von Halsschmerzen, Kopfschmerzen und trockenem Husten.“ Auffällig, aber nicht ganz so deutlich sei das auch bei Covid-19-Patienten mit Bluthochdruck, die entsprechende Präparate einnehmen. Urbach sieht sich nicht allein mit dieser Erkenntnis, eine Studie aus China und eine aus Spanien, die in Altenheimen vorgenommen wurde, kommen ihm zufolge zu gleichen Ergebnissen. Er warnt allerdings davor, deshalb vorsorglich solche Präparate zu sich zu nehmen. Ob und wie diese gegen Covid 19 wirken, müssten erst weitere gezieltere Untersuchungen belegen.

Urbach hat die gemeinsame Arbeit mit der Magdeburger Uni beim Journal for Medical Internet Research JMIR zur Veröffentlichung eingereicht. „Es ist noch nicht angenommen, und es gibt auch keine Garantie dafür, dass es angenommen wird“, sagt er. Immerhin gebe es aber inzwischen eine Vorveröffentlichung.

So geht Wissenschaft: Viele Forscher sammeln viele Erkenntnisse

Urbach will mit den Erkenntnissen der im Kreis Gifhorn, im Großraum Magdeburg und im Raum Halle angesiedelten Befragung einen Beitrag leisten für die weltweite Suche nach Gegenmitteln gegen das Corona-Virus. Seine „Covid nein danke“-Aktion könnte einen Baustein zu dem Puzzle hinzufügen. „So funktioniert Wissenschaft heute.“ Viele Forscher sammelten viele Erkenntnisse, die sich am Ende zu einem Gesamtbild zusammen fügten.

Covid-Umfrage: Wieder mehr Symptome gemeldet Warum erkranken Menschen unterschiedlich stark an Covid 19? Antwort darauf ist nur ein Ziel der Umfrage „Covid nein danke“ von Prof. Dr. Dietmar Urbach vom Helios-Klinikum Gifhorn und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Die Aktion soll auch als Frühwarnsystem funktionieren, weil die Teilnehmer darin anonym Corona-typische Symptome melden – im Idealfall auch in mehreren Folgebefragungen, so dass eine Entwicklung abzulesen ist. Mehrere Tausend haben bislang mitgemacht. Urbach liest aus den Ergebnissen ab, dass es im Kreis Gifhorn mehr als die bislang bekannten Covid-Fälle gegeben haben dürfte. Auf www.covid-nein-danke.de veröffentlichen die Partner die Ergebnisse, abzulesen an zwei Kurven-Diagrammen. Zum Vergleich ist neuerdings auch eine Kurve mit der Zahl der vom Robert-Koch-Institut bestätigten Fälle aus dem Kreisgebiet hinzugefügt. Der Verlauf der Kurve der bestätigten Fälle sei den Verläufen der in der Umfrage gemeldeten Symptome sehr ähnlich, sagt Urbach. Seine Interpretation: „Wir hatten viele, die an Covid 19 erkrankt waren, aber nicht durch einen Test bestätigt wurden.“ Nach einem Ausschlag Ende Mai – damals waren wesentliche Corona-Beschränkungen wie Geschäftsschließungen wenige Wochen vorher gelockert worden – sanken die Kurven ab und blieben auf niedrigem Niveau. Ende Juli und Anfang August gaben wieder mehr Teilnehmer an der Umfrage an, Symptome zu haben. Vor allem den Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, Kopfschmerzen, Muskel- und Gliederschmerzen sowie Halsschmerzen klickten sie verstärkt an. Das passt laut Urbach auch zu den bundesweit steigenden Fallzahlen bestätigter Covid-Erkrankungen.

Appell: Gifhorner sollen weiter teilnehmen

Deshalb appelliert er an alle, weiterhin an der Umfrage unter www.covid-nein-danke.de teilzunehmen. Wichtig sei es, dass jeder, der nur einmal mitgemacht habe, die Folgebefragung auch beantworte. Dazu habe jeder Teilnehmer einen Code bekommen, mit dem die anonyme Folgebefragung der richtigen anonymen Erstbefragung zugeordnet werden kann, ohne den Datenschutz zu verletzen.

Von Dirk Reitmeister