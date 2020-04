Touristische Einrichtungen mit Gutscheinen retten

Gifhorn

Ausflugsziele und Museen sind geschlossen, Unterkünfte dürfen nicht an Urlauber vermieten: Das touristische Leben im Landkreis Gifhorn steht still. Die Kreistourismusorganisation Südheide Gifhorn GmbH möchte touristische Partner unterstützen und bietet dafür Gutscheine und Tickets an.

Ausflugsziele, Museen und Beherbergungsbetriebe haben sich auf die neue Saison vorbereitet und standen bereits in den Startlöchern, aber das Coronavirus hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Gerade jetzt zur Osterzeit und bei dem erwarteten schönen Wetter hätten viele Gäste und Einheimische unsere touristischen Einrichtungen genutzt“, sagt Jörn Pache, Geschäftsführer der Südheide Gifhorn GmbH.

Einschneidender Verlust

„Der momentane Stillstand ist für viele Betriebe ein einschneidender Verlust.“ Nach dem Motto „Jetzt kaufen – später einlösen“ können Gutscheine und gebuchte Eintrittskarten den Betrieben helfen. Sie generieren Einnahmen, und die Gäste könnten sich auf einen erlebnisreichen Tag nach der Krise freuen.

Hier gibt es die Gutscheine

Auf der Webseite der Südheide Gifhorn unter www.suedheide-gifhorn.de/gutscheine können die Gutscheine für Gästeführungen, Tagesausflüge, Wellness, Kurzreisen und Tickets für Ausflugsziele wie das Mühlenmuseum, das Otter-Zentrum oder das Museum Burg Brome erworben werden. Buchungen und Versand sind kostenlos und erfolgen online, ebenso wie die Bezahlung, beispielsweise über PayPal oder per Kreditkarte.

Die Touristinformationen in Gifhorn und Wittingen sind für den Publikumsverkehr geschlossen, aber telefonisch unter Tel. (0 53 71) 93 78 80 und (0 58 31) 99 34 900 und per E-Mail unter info@suedheide-gifhorn.de erreichbar.

