Tipp für einen täglichen Impuls

Ein Zwischenruf von Peter Chavier, der die Reihe Impulse im Jahr 1987 in der Aller-Zeitung etablierte und sie bis heute betreut, obwohl er als AZ-Redakteur mittlerweile seinen Ruhestand genießt, und Martin Wrasmann, dem katholischen Pastoralreferenten und Mitstreiter der Serie von Anfang an – beide haben dafür gesorgt, dass in den vergangenen Wochen täglich ein Impuls erschien.

Peter Chavier Quelle: Archiv

Peter Chavier: Als ich 1987 die Reihe Impulse in der Aller-Zeitung ins Leben rief, gab es neben Martin Wrasmann und mir nur zwei oder drei andere Schreiberinnen und Schreiber. Damals haben wir uns nicht träumen lassen, dass es mal eine Zeit geben würde, in der täglich ein Impulse-Text in der AZ erscheinen würde. Dass das passiert ist, ist dem Corona-Virus geschuldet. Seit dem 23. März gab es nun in jeder Ausgabe der AZ einen solchen Impuls. Zahlreiche Pastorinnen und Pastoren, Autorinnen und Autoren aus dem gesamten Landkreis Gifhorn haben Ihnen ihre Gedanken und Ideen mitgeteilt und versucht, jeder auf seine eigene Art und Weise, den Leserinnen und Lesern einen Impuls für den jeweiligen Tag mitzugeben. Dafür sei an dieser Stelle allen, die sich beteiligt haben, herzlich gedankt. Es ist sicherlich auch ein Stück Rückkehr zur Normalität, wenn die tägliche Impulse-Reihe jetzt endet und nur noch einmal in der Woche, nämlich freitags, ein Impulse-Text erscheint.

Ein Fundus für tolle Geschichten

Sollte Ihnen allerdings ein solch täglicher Impuls fehlen, dann hätte ich vielleicht einen Tipp: Schnappen Sie sich doch mal die Bibel und schmökern Sie darin. Das dicke Buch ist nämlich ein Fundus für tolle Geschichten, die mitten im Leben spielen. Auch wenn vieles, was darin aufgeschrieben ist, schon ein paar tausend Jahre alt ist – an seiner Aktualität hat es wenig verloren. Es gibt Geschichten von Liebe und Hass, von Treue und Untreue, von Krieg und Frieden. Und dabei geht es sehr häufig um Beziehung, zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen den Menschen. Wenn Sie noch keine solche Bibel haben, gebe ich Ihnen einen Tipp: Kaufen Sie sich die Einheitsübersetzung. Die kostet knapp 10 Euro und ist von beiden großen Kirchen anerkannt, denn in der reinen Luther-Bibel stehen einige Bücher nicht drin. So wie mein Anfangs-Geschichten-Tipp. Lesen Sie doch mal das Buch Tobit. Es ist nicht so lang, aber echt klasse.

Was treibt mich an?

Martin Wrasmann Quelle: Archiv

Martin Wrasmann: Ich bleibe schon jedes Mal beim Wort „ Impuls“ hängen: von lat. impellere‚ „einschlagen, antreiben, veranlassen“. So frage ich mich oft freitags, und seit sechs Wochen täglich: Was treibt mich an, wozu kann ich heute Anstoß geben, was kann ich heute festmachen? Diese Fragen werden mich auch in dieser Phase einer gewissen Veränderung der Kontaktsperre beschäftigen. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir immer wieder Impulse finden, die uns anstoßen zu neuen Wegen. Neben der Bibel finden Sie diese Impulse in so vielfältigen Lebensgeschichten von Menschen, großen wie kleinen, die uns begegnen. So wird jeder neue Tag Impulse setzen, vielleicht auch dadurch, dass wir neue Impulse finden durch die Symbole der Krise:

Den Mundschutz, der dafür sorgen kann, dass unsere Sprache sauber bleibt und andere nicht infiziert; die Handhygiene, die uns jetzt schon beim täglichen Waschen daran erinnert, dass niemand seine Hände in Unschuld waschen kann; ausreichend Abstand halten zu Positionen, mit denen ich nicht übereinstimme; Quarantäne, die mich daran erinnert, dass Entschleunigung mitunter sehr energievoll sein kann. Ihnen fallen sicher noch mehr Impulse ein, davon bin ich überzeugt.

Bleiben Sie behütet.

Ihre Peter Chavier und Martin Wrasmann

Von Peter Chavier und Martin Wrasmann