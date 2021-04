Gifhorn

Ostern 2021 – von Corona möchte sich niemand in Gifhorn die Pläne durchkreuzen lassen. Oma, Opa, Enkel – damit alle sicher vor dem Virus gemeinsam die Feiertage genießen können, steuern zahlreiche Gifhorner zuvor das seit wenigen Tage geöffnete Corona-Testzentrum im ehemaligen Ratsweinkeller am Cardenap an. „Vor den Feiertagen war der Andrang groß“, berichtet Meisam Dormiani. Er ist Arzt und in leitender Funktion bei „Dein Corona-Testzentrum“, dem Betreiber des Gifhorner Testzentrums. Und um Gifhornern das Gefühl der Sicherheit zu geben, ist das Testzentrum auch über die Feiertage geöffnet – aber nur nach vorheriger Anmeldung.

„Es ist ein besseres Gefühl“

Jemanden wie Sophie Herke freut’s: „Ich hatte gerade Urlaub, ich arbeite in einer Arztpraxis und möchte mich vorher sicherheitshalber testen lassen.“ Bange vor dem Ergebnis war ihr nicht, da sie sich vorsichtig verhalte. „Aber es ist ein besseres Gefühl, wenn man den Test macht.“

Zur Galerie Wenige Tage erst in Betrieb und zu Ostern gleich so gefragt: Auch an den Feiertagen hat das Corona-Testzentrum im alten Ratsweinkeller geöffnet.

Ein Ehepaar aus Gifhorn wartet vor der Tür. „Wir haben so wenig Kontakt mit Menschen. Aber um die Kinder zu sehen, lassen wir uns trotzdem testen.“ Auch die Gifhornerin Hannah Ahrens kam zum Test, damit die Begegnung mit den Eltern sicherer ist. Und da nahm sie den Nasen-Rachenabstrich tapfer in Kauf. „Ist ja nur ein kurzer Augenblick.“

Warteschlangen werden vermieden

So wie alle machte sie folgenden Durchlauf: Vorher einen Termin vereinbaren. Das ist den Verantwortlichen sehr wichtig. „Wenn in einer Warteschlange jemand steht, der unwissentlich infiziert ist, dann ist das zu gefährlich“, sagt Dormiani. Das ist umso wichtiger, als dass die letzten Ergebnisse klar belegen, dass auch in Gifhorn die deutlich ansteckenderen Mutationen auf dem Vormarsch sind und es eben einige Fälle gibt, bei denen Menschen putzmunter in einer der sechs Testkabinen auflaufen, aber dann ein positives Testergebnis herauskommt.

Positive Fälle werden dem Gesundheitsamt gemeldet

Aktuell liege das Gifhorner Testzentrum unter der Quote im Bundesschnitt. In den letzten Tagen seien bei 100 bis 150 Tests „ein bis zwei positive Tests“ aufgetreten. Das muss umgehend dem Gesundheitsamt gemeldet werden, damit Kontaktverfolgung und Quarantäneanordnung in Gang kommen.

Im Einbahnstraßen-System durch den Ratsweinkeller

Das Prozedere beim Test ist auf schnellen und reibungslosen Ablauf angelegt. An der Tür zum Marktplatz hin geht’s rein, rechts steht das Anmeldungsportal, dann geht’s wenige Schritte weiter in die Kabine. Im Schnitt geht es nach fünf Minuten auch schon wieder raus aus der Tür, die zur Torstraße führt. Per E-Mail erhalten alle den Befund.

Kostenloser Bürgertest derzeit nur einmal pro Woche möglich

Noch sind die Zeitkorridore für den kostenlosen Bürgertest begrenzt. „Leider ist uns dieser Test erst einmal die Woche möglich, auch wenn der Bund zwei kostenlose Tests zugesagt hatte. Wir hoffen, dass wir das bald ausdehnen können“, sagt Dormiani. Weitere Infos und Terminabsprachen unter https://deincoronatestzentrum.de/gifhorn.

Von Andrea Posselt