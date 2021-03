Gifhorn

Am Dienstag ging im Mehrgenerationenhaus im Georgshof Gifhorns erstes Schnelltestzentrum für Freiwillige ohne Symptome an den Start, schon bald sollen weitere im ganzen Kreisgebiet folgen. Die nächsten Standorte wollte die Kreisverwaltung ursprünglich am Donnerstag verkünden, nun soll es Freitag so weit sein. Grund: Ein Gipfeltreffen mit den Kommunen am Donnerstagnachmittag.

In der ursprünglichen Einladung zur regelmäßigen Presserunde von Landrat Dr. Andreas Ebel standen noch sechs Themen auf der Liste. Pünktlich zum Start der Konferenz waren es nur noch fünf. Um das Thema Schnelltestzentren kam Ebel dann trotzdem nicht herum. Die Fragen kamen so oder so auf den Tisch. Dabei versicherte er wie bereits bei der Eröffnung am Dienstag im Georgshof, dass demnächst weitere Testzentren eröffnen werden – auch in der Stadt Gifhorn.

Mit sechs gewerblichen Anbietern sowie dem DRK und dem Helios-Klinikum als möglichen Betreibern sei der Landkreis im Gespräch, so Ebel. Das sei nicht so einfach gewesen, man habe sich durchaus auch Körbe eingehandelt. Darüber hinaus habe sich das Portfolio an Schnelltestgelegenheiten auf acht Apotheken und 46 Arztpraxen erweitert.

Großes Landkreis-Gipfeltreffen am Donnerstagnachmittag

Bevor Ebel konkreter werden wollte zu möglichen Standorten von Zentren, wollte er nun doch das Gespräch mit Fraktionsvorsitzenden sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus den Kommunen am Donnerstagnachmittag abwarten. Das Interesse in den Kommunen an einem Testzentrums-Standort sehen er und Kreisrat Rolf Amelsberg als gestiegen an. Zunächst seien die Gemeinden eher zurückhaltend gewesen – außer der Stadt Gifhorn, die sich von Anfang an um ein Testzentrum bemüht habe, sagt Amelsberg. Inzwischen gilt es ihm zufolge bei den Kommunen aber als eine Art „Standortvorteil“, über ein Testzentrum zu verfügen.

Gifhorn: Ratsweinkeller bleibt als Testzentrum im Angebot Die Stadt Gifhorn hält an ihrem Angebot fest: Der Ratsweinkeller steht weiterhin als Testzentrum zur Verfügung, teilte sie auf AZ-Anfrage mit. „Wir haben unsere Bemühungen nicht eingestellt. Nach wie vor erreichen uns dazu Anrufe und Anfragen diverser Dienstleister. Weitere Begehungen haben stattgefunden, das Gesundheitsamt hat heute den Ratsweinkeller als Testzentrum freigegeben. Deshalb gehen wir weiterhin davon aus, dass dort getestet werden wird“, sagte Erste Stadträtin Kerstin Meyer am Dienstag. „Als Stadt ist uns weiterhin sehr daran gelegen, dass wir beim Testen schnell vorankommen und dass vor allem ein zeitlich umfangreiches Testangebot angeboten wird, um allen Gifhorner Bürgerinnen und Bürgern auch tatsächlich einen Schnelltest zu ermöglichen.“ Bislang seien 8 500 Euro Kosten angefallen, die bei Einrichtung eines Testzentrums erstattet würden.

Jetzt dürfen auch Zahnärzte testen

In Planung ist weiter ein Drive-In-Testzentrum in der Stadt Gifhorn. Inzwischen dürften auch Zahnärzte Schnelltests anbieten.

Ebel will am Freitag informieren, wann und wo die nächsten Schnelltestzentren eröffnen sollen. „Wir sind schwer dabei“, versichert der Landrat einmal mehr.

Von Dirk Reitmeister