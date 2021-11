Gifhorn

Nur wenige Tage nach der Impfstoff-Begrenzung sehen Arztpraxen im Kreis Gifhorn den nächsten Knüppel zwischen ihre Beine geworfen. Sie sollen ab sofort ihre doppelt und dreifach geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich auf Corona testen. Dabei gebe es so schon mehr als genug zu tun – und viel zu wenig Testsets. Die Lage in den Arztpraxen scheint explosiv zu werden. Deshalb kam rund 24 Stunden später eine Kehrtwende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Der Frust bei Hausarzt Dr. Ernst Backer ist unüberhörbar. „Nach der Entwicklung kocht der Topf in unseren Praxen jetzt endgültig über.“ Doch wer meint, Backer spielt damit auf die Begrenzung von Biontech-Impfstoff an, irrt. Ihm geht es jetzt um eine abends eingetrudelte Maßgabe der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, bereits vom kommenden Tag an sämtliche Praxisbeschäftigte unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenstatus zu testen. Backer ist auf der Palme – ganz oben.

Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung: Dr. Klaus-Achim Ehlers. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

„Das ist der absolute Wahnsinn“, schimpft der Hausarzt, dessen Team seit jeher ackere und rackere, um die Impfkampagne am Laufen zu halten und damit diese Pandemie zu bewältigen. Und nicht nur seines: „Den Kollegen platzt auch der Kragen.“ Abgesehen davon, dass man gar nicht so viele Teststreifen dafür habe, fehle auch schlicht und einfach die Zeit im Praxisalltag. Gegen Corona und Grippe impfen, Termine verschieben, Impfstoff bestellen, sich um grippale Infekte und zahlreiche andere Erkrankungen kümmern, und das alles am besten sofort: Die Leute seien völlig überlastet.

„Das erschließt sich mir auch nicht. Die Mitarbeiterinnen sind alle durchgeimpft und zu einem großen Teil auch schon geboostert“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, über die Maßgabe des Verbandes, der damit nur eine weitere Vorgabe aus dem Bundesgesundheitsministerium weiter gegeben habe. Ehlers’ Stimme ist rau, doch das sei keine Erkältungsheiserkeit. „Wir sind alle ziemlich abgearbeitet.“

Sorge um die Motivation der überlasteten Mitarbeiterinnen

Ehlers hat kein Verständnis für diese weitere Zusatzbelastung. „Wir sind Frontärzte, was sollen wir noch alles machen?“ Die Medizinischen Fachangestellten in den Praxen seien am Anschlag. „Wir haben Mühe und Not, sie noch zu motivieren.“ Das stellt auch Backer fest. „Wir würden gern Sonderimpfaktionen machen. Nur kriege ich keine Mitarbeiterinnen mehr motiviert.“ Schon gar nicht am Wochenende. Er habe bereits von Burnout-Ausfällen in anderen Praxen gehört. Seine Befürchtung: „Wenn die Mitarbeiterinnen uns hier abhauen, dann können wir die Praxis schließen.“

Klage über Vorgaben, die nicht zu Ende gedacht sind

„Einen kühlen Kopf zu bewahren, fällt immer schwerer“, sagt Ehlers. Er beklagt immer mehr Vorschriften, „die in meinen Augen nicht zu Ende gedacht sind“.

Intervention beim Ministerium bringt Entschärfung

Am Mittwochabend kam eine Entschärfung. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen hatte beim Sozialministerium interveniert. „Bei den niedergelassenen Ärzten in Niedersachsen hat diese Forderung geradezu einen Aufschrei der Entrüstung hervorgerufen.“ Die Tragweite dieser gesetzlichen Bestimmung durch das neue Infektionsschutzgesetz habe der Vorstand dem Sozialministerium in einer Sofortkonferenz „eindringlich vor Augen geführt“. Nach einer ersten rechtlichen Prüfung sage das Ministerium in Hannover, dass bis auf Weiteres auf die tägliche Testung von geimpften oder genesenen Arbeitgebern und Beschäftigten in den niedergelassenen Arztpraxen verzichtet werden könne. Es müsse jedoch sichergestellt sei, dass bei ihnen zweimal wöchentlich ein Antigen-Test zur Eigenanwendung ohne Überwachung (Selbsttest) erfolgt.

Von Dirk Reitmeister