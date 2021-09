Landkreis Gifhorn

Nach wie vor sind die Testzentren im Landkreis Gifhorn wichtig: Wer noch nicht vollständig geimpft oder genesen ist, benötigt immer noch bei bestimmten Gelegenheiten einen offiziell bestätigten negativen Corona-Schnelltest. Beispielsweise müssen Touristen bei der Anreise einen solchen Test vorlegen sowie zwei weitere Tests pro Urlaubswoche. Gleiches gilt bei touristischen Busfahrten, bei privaten Feiern mit bis zu 100 Personen in der Gastronomie. Und auch Veranstalter fordern teilweise nach wie vor Impf- oder Genesenennachweis oder alternativ einen aktuellen negativen Corona-Test. Fürs Gifhorner Altstattfest beispielsweise reichen Impf- oder Genesenennachweis nicht aus, beim Einlass ist zusätzlich ein tagesaktueller Corona-Test vorzulegen.

Diese Testzentren im Kreis Gifhorn sind mit folgenden Öffnungszeiten (Stand 13. September) laut Landkreis geöffnet:

Croya, Dorfgemeinschaftshaus:

Öffnungszeiten: Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 12 Uhr, Sonntag 10 bis 13 Uhr. Terminvereinbarung grundsätzlich nicht notwendig, bei Bedarf unter Tel. (01 74) 71 03 744.

Gifhorn Lidl Braunschweiger Straße:

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr. Terminvereinbarung ausschließlich online unter www.buergertest.ecocare.center.

Gifhorn Ratsweinkeller:

Nach wie vor in Betrieb: Das Testzentrum im ehemaligen Gifhorner Ratsweinkeller. Quelle: Lea Rebuschat

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr. Terminvereinbarung: unter Tel. (01 52) 26 88 09 88, online: www.deincoronatestzentrum.de.

Groß Schwülper Okerhalle:

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 bis 12 Uhr, Terminvereinbarung ausschließlich online unter www.braunschweig-testet.de.

Isenbüttel Roth Feierwerk:

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr. Terminvereinbarung ausschließlich online unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de.

Meine Wiesenweg (ehemals Portas):

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag 10 bis 18.30 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. (01 72) 53 80 560, www.coronaschnelltest-meine.de.

Meinersen Kulturzentrum:

Öffnungszeiten: mittwochs und freitags 16 bis 19 Uhr, samstags 8.30 bis 13 Uhr. Terminvereinbarung ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich, auf der Homepage des DRK: www.drk-gifhorn.de, sowie montags bis donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr unter der Hotline (05371) 80 40.

Wesendorf Turnhalle Lerchenberg:

Öffnungszeiten: Montag und Freitag 8 bis 12 Uhr. Terminvereinbarung ausschließlich in der Zeit von 11 bis 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11.

Diese Testzentren sind vorübergehend geschlossen:

Gifhorn, Nordhoffstraße, Taxi-Hoffmann-Betriebshof (bis auf Weiteres). Stattdessen werden mobile Testungen bei Veranstaltungen oder Versammlungen angeboten nach vorheriger Vereinbarung unter Tel. (05171) 58 82 227 oder per Mail an coronatest@andreas-boessel.de.

Stadt Wittingen: Helios Klinik Wittingen, geschlossen bis 31. Oktober.

Dauerhaft geschlossen sind inzwischen folgende Testzentren:

Stadt Gifhorn: Friedrich-Ackmann-Haus

Stadt Gifhorn: Mehrgenerationenhaus im Georgshof

Westerbeck: Bürgerbegegnungsstätte

Weyhausen: UnserAllerOrt

Mobile Testungen für Veranstaltungen/Versammlungen:

Taxi Hoffmann / Andreas Bössel Medical Training bietet dezentrale Testungen an unterschiedlichen Orten nach vorheriger Vereinbarung unter Tel. (05171) 58 82 227 oder per Mail an coronatest@andreas-boessel.de an.

Folgende Apotheken im Landkreis bieten nach Terminvereinbarung Tests an:

Kostenlose Bürgertests: Im Landkreis Gifhorn bieten derzeit sieben Apotheken den Service an. Quelle: Marijan Murat dpa

Brome:

Apotheke Brome, Hauptstraße 20, Terminvereinbarung: www.apotheke-brome.de, Tel. (0 58 33) 33 52.

Gifhorn:

Aller-Apotheke, Steinweg 69, Terminvereinbarung: Tel. (0 53 71) 12 882, per Mail: aller-apotheke.gifhorn@t-online.de

Libellen-Apotheke, Hermann-Löns-Weg 2, Terminvereinbarung: Tel. (0 53 71) 89 52 22, per Mail: die-libelle@t-online.de.

Isenbüttel

Nordhoff-Apotheke, Wiesenhofweg 6, Terminvereinbarung: online unter www.nordhoff-apo.de, Tel. (0 53 74) 67 36 79.

Leiferde

Apotheke Leiferde, Gilder Weg 68 B, Terminvereinbarung: online www.apotheke-leiferde.de, Tel. (0 53 73) 18 186.

Wesendorf

Zentrum-Apotheke, Gifhorner Straße 9, Terminvereinbarung: online www.apotheke-wesendorf.de, Tel. (05376) 97 80 07.

Stadt Wittingen

Dieckmanns Apotheke, Junkerstraße 8, Terminvereinbarung: Tel. (05831) 12 24, per Mail: kontakt@dieckmanns-apotheke.de.

Darüber hinaus bieten 53 Ärzte im Landkreis Gifhorn nach Terminvereinbarung Corona-Schnelltests an.

