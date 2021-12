Landkreis Gifhorn

Es gilt 3G am Arbeitsplatz und in vielen weiteren Bereichen des täglichen Lebens sogar 2G plus. Das bedeutet, dass auch Geimpfte und Genesene ein negatives Testzertifikat benötigen, um beispielsweise ins Restaurant oder zum Schwimmen zu gehen – zumindest bis sie eine Booster-Impfung erhalten haben. Auch Menschen mit einer nicht-deutschen Staatsangehörigkeit oder Menschen ohne Krankenversicherung können sich kostenlos testen lassen.

Nach und nach machen im Landkreis neue Testzentren auf oder frühere Testzentren öffnen wieder, der Landkreis als Genehmigungsbehörde hat das Ziel ausgegeben, in allen Gebietseinheiten Testzentren anzubieten.

Diese Testzentren gibt es im Landkreis Gifhorn derzeit, weitere sind in Planung:

Brome – DLRG-Heim: Neben dem Bromer Freibad öffnet am Montag, 13. Dezember, ein neues Testzentrum. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. Terminvereinbarungen unter Tel. (0152) 24 35 25 93 sind wünschenswert, aber nicht Pflicht.

Croya – Dorfgemeinschaftshaus: Im wieder eröffneten Testzentrum gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 16 bis 19 Uhr, freitags und samstags geschlossen, sonntags 16 bis 19 Uhr. Bei Bedarf kann unter Tel. (0174) 71 03 744 ein verbindlicher Termin vereinbart werden.

Stadt Gifhorn – Steinweg: Neu eröffnet hat Bürgertest Gifhorn im Steinweg 66 unter der Regie der Braunschweiger Praxis Prof. Dr. Grospietsch. Öffnungszeiten Montag bis Samstag jeweils 8 bis 19 Uhr, Sonntag 9 bis 15 Uhr. Die Zeiten sind je nach Nachfrage flexibel. Eine vorherige Buchung ist nicht zwingend notwendig. Wer sich anmelden möchte, kann das unter https://bürgertest-gifhorn.de/ tun. Das Testergebnis gibt es per Mail oder als Ausdruck.

Stadt Gifhorn – Alter Postweg: Das Test-Zentrum im Alten Postweg 43 in Gifhorn ist montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist unter Tel. (01 52) 13 57 17 07 oder Email testzentrum-alter-postweg@gmx.de möglich.

Stadt Gifhorn – Kaufland-Parkplatz (ehemals Real): Neueröffnung am Mittwoch, 8. Dezember; der separate Container von DeinCoronaTestzentrum ist montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de.

Stadt Gifhorn – Ratsweinkeller: Das Testzentrum im Ratsweinkeller, Cardenap 1 ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 oder online unter www.deincoronatestzentrum.de.

Groß Schwülper – Okerhalle: Das Testzentrum in der Okerhalle Groß Schwülper, Hauptstraße 20a, ist montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist online unter www.braunschweig-testet.de möglich.

Isenbüttel – Roth-Feierwerk: Das Testzentrum in Isenbüttel, Gehrenkamp 1a, hat die Öffnungszeiten erweitert. Es ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich online unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de möglich.

Meine – Wiesenweg: Das Testzentrum im ehemaligen Gebäude der Firma Portas im Wiesenweg 9 ist jetzt montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet sowie samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 72) 53 80 560 oder online unter www.coronaschnelltest-meine.de

Meinersen – Am Marktplatz 12: In der Physiopraxis Gerkens gibt es nach vorheriger Terminabsprache montags bis sonntags zwischen 7 und 19 Uhr Tests. Termine können per www.testzentrum-gifhorn.de vereinbart werden.

Rühen – Sportheim: Im Sportheim des SV Blau Weiß Rühen, Giebelstraße 56, sind montags bis samstags jeweils von 15 bis 19 Uhr Tests möglich, eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Wesendorf – Celler Straße: Das Testzentrum der Dachstiftung Diakonie in der Celler Straße 2 hat ebenfalls die Öffnugnszeiten erweitert, es ist montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich telefonisch in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11 möglich.

Westerbeck – Bürger-Begegnungsstätte: Im früheren Gasthaus Torfhaus an der Hauptstraße 54 wird montags bis samstags zwischen 15 und 19 Uhr getestet, eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Bitte Personalausweis mitbringen, Betreiber Ilios empfiehlt zur Verfahrensbeschleunigung die Nutzung der App PassGo.

Weyhausen – Unser Aller Ort: Das Testzentrum von Löwen-Fitness in der Neuen Straße hat montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen ist jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Wittingen – Rewe-Parkplatz: Das Testzentrum DeinCoronaTestzentrum hat geöffnet montags bis sonntags von 7 bis 11 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de.

Weitere Testzentren sind geplant für Brome, Calberlah und Didderse, Gifhorn, Weyhausen und Wittingen bekommen zusätzliche Testangebote.

Schnelltests in Apotheken im Landkreis Gifhorn

Neben den Testzentren gibt es im Landkreis Gifhorn sechs Apotheken, die Schnelltests anbieten:

Apotheke Brome, Hauptstraße 20, Terminvereinbarung unter Tel. (0 58 33) 355 oder online unter www.apotheke-brome.de

Aller-Apotheke Gifhorn, Steinweg 69, Terminvereinbarung unter Tel. (0 53 71) 12 882 oder per Email an aller-apotheke.gifhorn@t-online.de

Libellen-Apotheke Gifhorn, Hermann-Löns-Weg 2, Terminvereinbarung unter Tel. (05371) 89 52 22 oder per Email an die-libelle@t-online.de

Nordhoff-Apotheke Isenbüttel, Wiesenhofweg 6, Terminvereinbarung unter Tel. (05374) 673679 oder online unter www.nordhoff-apo.de

Zentrum-Apotheke Wesendorf, Gifhorner Straße 9, Terminvereinbarung unter Tel. (05376) 97800 oder online unter www.apotheke-wesendorf.de

Dieckmanns Apotheke Wittingen, Junkerstraße 8, Terminvereinbarung unter Tel. (0 58 31) 1224 oder per Email an kontakt@dieckmanns-apotheke.de

Schnelltests in Arztpraxen im Landkreis Gifhorn

Außerdem bieten mehrere Arztpraxen im Landkreis Gifhorn Schnelltests an. Welche das sind, lässt sich über die Homepage www.arztauskunft-niedersachsen.de ermitteln. Einzutragen sind in der Suchmaske die Postleitzahl oder der Ort beim Button „Wo“ und beim Button „Besonderheiten suchen“ dann „Corona-Schnelltest“ – oder auch „Corona-Impfung“.

Von der AZ-Redaktion