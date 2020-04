Corona-Tests: Im Kreis Gifhorn geht’s auch mobil

Landkreis Gifhorn

Um zu testen, ob jemand im Landkreis Gifhorn mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert ist, setzt die Kassenärztliche Vereinigung Braunschweig auch auf ein Corona-Mobil. „Wir haben festgestellt, dass wir in Niedersachsen viele Landkreise mit großen Flächen haben, deshalb setzen wir auch Mobile ein“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.

Schon Anfang März begannen die Planungen. Mit den Johannitern Braunschweig wurde ein geeigneter Fahrdienst gesucht und gefunden. Der deckt Fahrten in der gesamten Region ab. Wie viele Einsätze im Landkreis Gifhorn bislang gemacht wurden, gab die Kassenärztliche Vereinigung Braunschweig am Donnerstag bekannt: Insgesamt 52 häusliche Tests waren bislang dank des Corona-Mobils möglich.

Nur der Hausarzt entscheidet, ob getestet wird

Über das Prozedere informiert die Zentrale in Hannover. Auf gar keinen Fall sei vorgesehen, dass sich jemand auf eigene Faust für einen Corona-Test anmelde – weder im Testzentrum Braunschweig, noch für eine Untersuchung zu Hause, betont Haffke. „Sämtliche Tests werden nur vorgenommen, wenn der Hausarzt sie anordnet. Wer also glaubt, infiziert zu sein, muss den Hausarzt anrufen oder abends die Bereitschaftsdienst-Hotline 116117.“

Hat der Arzt bei Abfrage der Symptome den Verdacht auf eine Infizierung, wird das Corona-Mobil losgeschickt – alles mit genauer Terminabsprache. Ein Arzt in kompletter Schutzausrüstung kommt dann in die Wohnung, nimmt den Rachenabstrich und schickt diesen zur Untersuchung ins Labor. Das Ergebnis erhält der Hausarzt, der alles Weitere veranlasst. In der Zeit, in der auf das Testergebnis gewartet wird, muss der Betroffene in Quarantäne bleiben.

Falls der Befund positiv ist, geht es so weiter: Bei leichteren Verläufen verbleibt der Patient in den eigenen vier Wänden, bei schwereren folgt die Einweisung ins Klinikum. Das Gifhorner Gesundheitsamt hält mit jenen in häuslicher Quarantäne den Kontakt und begleitet die Zeit der Gesundung durch telefonische Befragung.

Keine flächendeckenden Tests

Wird es die bald flächendeckende oder freiwillige Tests geben, wenn die strengen Corona-Regeln langsam wieder gelockert werden? Haffke verneint: „Die Richtlinien, wer getestet wird, bestimmt das Robert-Koch-Institut. Massentests wird es schon nicht geben können, weil das personell nicht möglich ist.“ Inwieweit man das Hochfahren des Schulbetriebs etwa mit Tests von einzelnen Jahrgängen begleiten werde, werde gerade diskutiert. Am Donnerstag gab es dazu noch keine weiteren Angaben.

Von Andrea Posselt