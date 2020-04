Corona-Stillstand in der Gastronomie: „Das werden nicht alle überleben“

Landkreis Gifhorn

„Die Perspektivlosigkeit ist das Schlimmste.“ Armin Schega-Emmerich, Chef der Dehoga im Landkreis Gifhorn, beobachtet seit Tagen, wie sich langsam Lockerungen für den Handel und andere Branchen ergeben. So langsam wächst die Ungeduld. „Es ist schwierig für uns alle, weil es nur vage Prognosen gibt, wann wir starten dürfen. Dabei brauchen wir zwei Wochen, um wieder hoch zu fahren. Und je länger das Warten dauert, desto schwieriger wird es dann.“ Täglich schaut er auf die leere Terrasse, leere Konferenzräume und die Scheune. Dass hier selbst mit Corona-Abstandsregeln wieder etwas Leben einziehen könnte, davon geht er aus. „Und bei anderen Kollegen ist es ähnlich, dass sie dafür gute Bedingungen haben.“

„Ein Frisör darf bald arbeiten, aber wir nicht“

Das glaubte auch Werner Beilke, Chef der L’Osteria, als er die Verlängerung der Genehmigung der Außenbewirtschaftung beantragte. Abgelehnt – „dabei gibt es doch jetzt nichts Besseres als im Freien zu sitzen“, meint er. „Ein Frisör darf bald arbeiten, aber wir nicht, das wundert mich.“ Dauert die Hängepartie noch länger, sieht er dunkle Wolken aufziehen. „Das werden nicht alle in der Gastronomie überleben.“ Das bisschen Außer-Hausverkauf, den er aktuell selbst stemmt, sei „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Genauso schätzt er die Wirkung der Senkung der Umsatzsteuer auf Speisen ein, mit der die Bundesregierung die Gastronomie stärken will. „Sieben Prozent von nix bringt genauso viel wie 100 Prozent von nix.“ Bleiben die Betriebe noch Wochen zu, sieht er schon die Fußgängerzone eine „Geisterstadt“ werden.

Lieber warten als zu früh loslegen

Eiskalt erwischt hat das Corona-Aus für alle Restaurants Michael Binder vom Gasthaus Zur Linde in Große Oesingen. Der auf Feiern spezialisierte Saalbetrieb sei von einem Tag auf den nächsten auf Eis gelegt, Familienfeiern sind reihenweise storniert. „Dabei waren wir gerade auf der Erfolgslinie.“ Bei allem Bangen um die Zukunft setzt er aber für sich auf Besonnenheit. „Ich halte lieber so noch etwas durch, als wenn wir zu früh wieder auf Normalität gehen und dann alles krachen geht.“ Feiern mit in Abständen gerückten Tische im großen Saal mag er sich gar nicht erst vorstellen – „wie würde das denn wirken?“ Er hofft, dass sich Mitte Mai auch für die Gastronomie wieder etwas Normalität einstellt.

Auf Besonnenheit setzt auch Frederick Meyer vom Meyer’s Hofcafé in Isenbüttel, so schwer es auch ist, gerade bei diesem Wetter auf die leere Außenterrasse zu schauen. „Ich hätte das sicher gerne anders, aber ich habe Verständnis.“ Sitzen an frischer Luft selbst mit abgerückten Tischen sei vielleicht möglich, aber er sieht auch Gefahren. „Wer trinkt schon seinen Kaffee alleine? Dazu gehört doch meistens Geselligkeit. Ich hoffe, dass die Lage sich Mitte Mai wieder ändert.“ Auch bei Nils Leifert, Geschäftsführer der Bäckerei Leifert, ist Optimismus angesagt: Denn aktuell fehlt der Umsatz im Frühstücksgeschäft und Café-Betrieb. Einige Café-Filialen sind aktuell komplett geschlossen. „Wir hoffen sehr, dass es bald wieder möglich ist, ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee an der frischen Luft zu genießen.“

„Dann brauchen wir auch mehr Hilfe“

Wiederöffnung im Moment zu riskant: Holger Hirsch vom H1 wartet lieber noch, Gesundheit geht für ihn absolut vor. Quelle: Sebastian Preuß

„Ich würde lieber heute als morgen wieder aufmachen“, sagt H1-Chef Holger Hirsch, aber für ihn geht Gesundheit absolut vor. „So ein Ischgl braucht niemand. Ich war sogar froh, dass wir zugemacht haben.“ Wenn man Außengastronomie öffne, entstünden schon Probleme. „Was ist bei einem Gewitter – hole ich die Gäste zur Sicherheit rein, wie geht das mit den Toiletten?“ Viel zu riskant findet er zu diesem Zeitpunkt, Gastronomie wieder zu öffnen. Was er betont: Er arbeitet hauptberuflich in einer anderen Branche, Kollegen, die nur von der Gastronomie leben, hätten nun harte Zeiten. Eines wünscht sich Hirsch: „Wenn wir länger durchhalten müssen als alle anderen, dann brauchen wir auch mehr Hilfe.“

Von Andrea Posselt