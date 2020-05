Corona-Stillstand: So leiden Gifhorner Chöre

Gifhorn

Hast Du Töne: Auch in Stufe vier der Corona-Lockerungen waren die Chöre in Niedersachsen noch nicht einmal genannt. „Wir werden stiefmütterlich behandelt, dabei sind wir doch ein wichtiger Lebensfaktor“, ist Kreischorleiter Horst Hinze etwas angesäuert. Seit März gibt es keine Proben und Konzerte mehr. Die Lage sei „dramatisch, die Ungeduld in Chören wächst“. Weshalb Sportvereine schon unter Auflagen dürfen, aber die Sängerschaft nicht, verstehe er nicht ganz. Seit Montag gibt es den Ausblick, dass bald wieder vier Sänger gemeinsam proben dürfen. Wie das funktionieren soll? „Schwierig“, sagt Hinze. Er macht sich auch Sorgen, dass viele Ältere die lange Zwangspause zum Anlass nehmen, gar nicht erst wieder ins Chorleben einzusteigen. „Vielleicht hören nun auch Chöre auf, die schon vorher Probleme hatten.“ Er selbst hat nach Möglichkeiten gesucht, die Probezeit in Corona-Zeiten zu überbrücken, etwa mit Videokonferenzen bei Zoom. Wegen der Zeitverzögerung beim Vorspielen mussten die Sänger dann ihre Mikros ausstellen. Wenigstens hätten sich so alle noch einmal gesehen, sagt Hinze.

„Müssen geduldig sein“

Aufs Wiedersehen freut sich auch Brigitte Koenig, Vorsitzende des Gemischten Chores Westerbeck. Gerade hatten die Sängerinnen und Sänger damit begonnen, fürs geplante Jubiläumskonzert zu üben – dann platzte Corona in alle Planungen. Nun soll das Jubiläum 2021 gefeiert werden. Vielleicht könne es möglich sein, bald mal draußen zusammen zu singen. „Aber wir müssen geduldig sein, so sehr ich mich auch freuen, wieder singen zu können.“

Anzeige

Draußen singen ist für Chorleiter Eckhard Macke jedoch nicht wirklich eine Option. „Das klingt dann nicht.“ Irgendwie sei die Chor-Kultur gerade „gelackmeiert“ in der Corona-Pause. Als er am Montag von der Vier-Personen-Regel für Chöre erfuhr, habe er gleich gedacht: „Wie soll das denn gehen? Dann würden wir drei Wochen brauchen, um eine Stimme komplett zu üben.“ Und für seinen Gifhorner Männerchor sagt er: „Wir haben dort viele Ältere. Die trauen sich gerade nicht aus dem Haus für Proben.“ Auf das verschobene Jubiläumskonzert in der Stadthalle freut er sich schon. „Als ich vor 50 Jahren anfing, musste schon einmal ein Jubiläum verschoben werden. Das ist vielleicht ein gutes Omen.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Das ist gerade ein Jammer“

Auf Nachricht, wann Chöre wieder gemeinsam singen können, hofft Elke Hoffrichter, Vorsitzende des Heidechores Gifhorn-Neubokel: „Das ist gerade ein Jammer. Wir können noch gar nichts planen.“ Im Schnitt kämen 45 Sänger zur Probe. Wie man da unter jetzigen Corona-Regeln üben könne, sei eher schwierig. Dass nun Konzerte – darunter auch eine Benefizaktion – abgesagt werden mussten, schmerze sehr. „Wir hängen gerade vollständig in der Luft.“ Elke Hoffrichter schreibt wöchentlich Mails an die Aktiven, um sie zu informieren, Chorleiter Paul Schaban hat ein Lied von Udo Jürgens so aufgenommen, dass einzelne Stimmen damit üben können. „Ein Ersatz ist das für einen Chor natürlich nicht. Das tut weh.“

Auch beim Shanty-Chor bezeichnet Manfred Torka gerade den Stillstand als „bitter“. Aber er hält die Lage gerade für alternativlos wegen der Infektionsgefahr. „Die Vernunft geht vor.“ Es gebe gerade auch Lichtblicke. „Wir haben neue Mitglieder gewonnen.“ Wann die dann in den richtigen Probebetrieb einsteigen können, ist noch ungewiss. „Und mit Mundschutz singen geht ja nicht.“

Von Andrea Posselt