Gifhorn

Vom Zahlen jonglieren am Schreibtisch zum Aufspüren von Kontakten von Corona-Infizierten – was Corona seit mehr als einem Jahr alles auf den Kopf stellt, versinnbildlicht sich unter anderem beim Finanzamt Gifhorn und einen Teil der mehr als 300 Beschäftigten. Zwischen November und Anfang Februar halfen zeitgleich sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Gesundheitsamt, die Pandemie in Schach zu halten.

Amtshilfe beim Gesundheitsamt geleistet

Aktuell sind es noch zwei Beschäftigte, die vermutlich bis Ende Juni Amtshilfe jenseits ihrer eigentlichen Aufgabe leisten. Die Folge: In der täglichen Arbeit fehlen diese Kräfte – und dabei sorgt die Corona-Steuererklärung 2020 schon für genug Mehrarbeit. Jörg Sievers, Pressesprecher des Landesamtes für Steuern Niedersachsen, bringt es so auf den Punkt: „Die Corona-Pandemie hat nach wie vor auch erhebliche Auswirkungen“ auf das Finanzamt Gifhorn, bei dem rund 70 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, rund 33 000 Einkommensteuerfälle und rund 2 500 Körperschaften geführt werden. In der für Lohn- und Umsatzsteuer zuständigen Anmeldesteuerstelle werden rund 9 000 Betriebe betreut.

Viele neue Regeln durch Corona

Und in den seltensten Fällen gleicht die Steuererklärung 2020 der aus den Vorjahren. Denn im Zuge von Corona gibt es eine ganze Bandbreite neuer Regelungen. Wer etwa mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld erhalten hat, muss zwingend eine Einkommenssteuererklärung machen. Sievers kann aktuell noch keine konkrete Zahl sagen, ist sich jedoch sicher, dass ein deutlicher Anstieg der Pflichtveranlagungen zu erwarten sei.

Viele Rückfragen notwendig

Selbst die Home-Office-Pauschale kann so ihre Tücken haben, und so mancher Bürger macht dabei so missverständliche Angaben, wann er zu Hause oder in der Firma gearbeitet hat, dass schon bei diesem Posten der „Rechercheaufwand für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Veranlagungsstellen“ teilweise hoch sei. „So müssen in vielen Fällen Rückfragen gestartet werden, die ohne die Gesetzesänderung glatt durchliefen“, berichtet Siever. Vermehrtes Nachhaken sei auch im Zuge der Angaben zu erhaltenen Corona-Hilfen notwendig.

Steuer-Experten haben nun viel zu tun

Und weil das Corona-Jahr auch die Steuerberaterinnen und -berater vor neue Aufgaben stellt, seien die Steuererklärungsfristen für den Veranlagungszeitraum 2019 bis zum 31. August 2021 verlängert worden. Daher gehen insbesondere im Bereich der Körperschaften derzeit weniger Erklärungen ein, da fast alle Gesellschaften steuerlich beraten sind. Die Ruhe vor dem Sturm – für die zweite Jahreshälfte rechnet Sievers mit „einer großen Menge an Erklärungen“. Dann könnten auch die Bearbeitungszeiten durchaus länger sein als üblich.

Wer in Schieflage ist, stellt Stundungsanträge

Wer wegen Corona in wirtschaftliche Schieflage geraten und dennoch steuerpflichtig ist, der stellt etwa Stundungs- und Erlassanträge. In Gifhorn sorge „eine Vielzahl von Billigkeitsanträgen“ dafür, dass die zuständige Erhebungsstelle „besonders belastet“ sei. Schließlich gelte es, solche Ansinnen der Antragstellenden auch zügig abzuarbeiten. Und es könnte für diese Finanzamt-Mitarbeitenden noch mehr werden. Wegen der Pandemie sei die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Greift sie irgendwann wieder und es gibt vermehrt Insolvenzen, dann sei auch auf diesem Gebiet die Erhebungsstelle gefordert.

„Angespannte Personalsituation“

Nicht zuletzt ist Corona nicht nur auf den Formularen ein Thema beim Gifhorner Finanzamt. „Die sowieso schon angespannte Personalsituation des Amtes wird durch coronabedingte Fehlzeiten und Unwägbarkeiten noch verschärft. Beschäftigten mit Kindern machen fehlende Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen“, so Sievers.

Von Andrea Posselt