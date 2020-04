Gifhorn

Gute Nachrichten für alle Leseratten: Ab Dienstag, 21. April, können in der Stadtbücherei wieder Bücher und andere Medien ausgeliehen werden, auch wenn die Kunden selbst die Räumlichkeiten der Stadtbücherei noch nicht betreten dürfen.

So laufen Bestellung und Ausleihe

Und so wird es laufen: Die Leserinnen und Leser können sich unter www.stadt-gifhorn.de unter dem Menüpunkt Lebenswert – Stadtbücherei – Büchereikatalog online den gesamten Bestand der Bücherei anschauen und sich daheim das gewünschte Medium aussuchen. Hier sieht man auch, welches Buch verfügbar ist und welches nicht. Die Wunschtitel können ab Montag, 20. April, per E-Mail an buecherei@stadt-gifhorn.de oder unter Tel. (0 53 71) 93 21 51 in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr bestellt werden.

Am nächsten Tag kann man sich die Bestellung am Fenster neben der Haupteingangstür in der Torstraße abholen. Die Ausleihe über das Ausgabefenster ist zu folgenden Zeiten geöffnet: dienstags und mittwochs von 10 bis 14 Uhr, donnerstags von 12 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr. Das Fenster wird mit einer Plexiglasscheibe im Sinne des Infektionsschutzes präpariert.

