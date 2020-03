Corona: St. Altfrid sagt Synode ab

Gifhorn

Die für den kommenden Sonntag vorgesehene 3. St. Altfridsynode ist abgesagt – eine Vorsichtsmaßnahme aus Sorge vor dem Corona-Virus.

Pastoralreferent Martin Wrasmann begründet die Absage so: „Der Synodentag sollte das Thema „Segen“ bearbeiten. Und so heißt es: „Das „Herzstück“ unseres Synodentreffens ist der persönlich empfangene Einzelsegen. Er soll Einzelne be- und anrühren. Dafür ist auch eine rein körperliche Nähe notwendig. Das scheint uns aber in der aktuell unsicheren Zeit, aufgrund des Corona-Virus nicht gut machbar.“

Fehlt jedoch die persönliche Segenserfahrung, so fehlt auch eine persönliche Offenheit, sich auf das Thema Segen in seiner tiefsten Form einzulassen“ so Beate Schulz, Gemeindereferentin in St. Altfrid. Der Tag wird auf den 19. April, 11 Uhr verschoben.

Schon am vergangenen Wochenende fanden aufgrund der Ansteckungsgefahr keine Mundkommunion und kein Handschlag zum Friedengruß statt. Entfernt wurden auch die Weihwasserbehälter in den Kirchen.

Wichtige Info für Gottesdienstbesucher: Die Gottesdienste am Wochenende finden zu den gewohnten Zeiten statt.

