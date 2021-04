Corona-Spielregeln verhindern Neuwahl: Gifhorns Dehoga-Chef bleibt weiter im Amt

Gifhorn

Armin Schega-Emmerich engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten im Vorstand desGifhorner Dehoga-Kreisverbandes. Eigentlich wollte er den Chefsessel schon 2019 räumen. Wegen Corona und den damit verbundenen Folgen wurde daraus aber nichts. Auf einer Präsenzsitzung soll die Nachfolge geregelt werden – wann die stattfindet, ist aber unklar.

„Wir haben uns in der Führungsriege darauf geeinigt, dass die Wahl meiner Nachfolgerin oder meines Nachfolgers nur in einer Präsenzsitzung über die Bühne gehen wird“, verweist der 72-Jährige auf ein Abstimmungsgespräch mit Dehoga-Geschäftsführer Albert Harder. Ursprünglich sei ein solcher Termin für dieses Frühjahr geplant gewesen, doch die weiter andauernde Pandemie habe dem Dehoga-Kreisverband einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, so Schega-Emmerich.

Kein digitales Format für die Wahl

„Ein digitales Format ist bei dieser wichtigen Entscheidung für unsere mehr als 80 Mitgliedsbetriebe im Landkreis keine Option“, bezieht der Chef des Deutschen Hauses – er hatte den Vorstandsposten von seinem inzwischen verstorbenen Schwiegervater Kurt Emmerich vor mehr als 20 Jahren übernommen – deutlich Position. „Für mich ist es jedoch bis zum Sitzungstermin und der damit verbundenen Neuwahl klar, dass ich in der Dehoga-Führung nicht nachlasse“, verweist Schega-Emmerich auf die besondere Herausforderung der Pandemie. „Hotels und Restaurants sind von der Politik vergessen worden“, kritisiert der 72-Jährige die Tatsache, dass es auch nach mehr als einem Jahr Corona keine echte Perspektive für die Branche gebe.

„Vorstand und Geschäftsführung halten derzeit telefonisch Kontakt, um Mitgliedsbetrieben helfen zu können“, verweist Schega-Emmerich auf eine bisher noch nie da gewesene Situation. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich bis zu einer Vorstandsneuwahl weitermache“, sagt der 72-Jährige, der zu Beginn seiner Amtszeit noch von Henning Steg aus Adenbüttel und Klaus Schwirtlich aus Steinhorst unterstützt worden ist – bis diese beiden Gastronomen ihre Betriebe aufgegeben haben. Als auch deren Nachfolger Oliver Kompalla sich aus dem Dehoga-Vorstand verabschiedete, wurde die Führungsarbeit für Schega-Emmerich zur „One-Man-Show“.

Plädoyer für Verjüngung

„Ich plädiere für eine Verjüngung an der Vorstandsspitze“, erklärt der 72-Jährige – nennt jedoch keine Namen. „Das ist Sache der Versammlung, da will ich nicht vorgreifen“, sagt Schega-Emmerich. Er hat jedoch keinen Zweifel daran, dass in „ein oder zwei Vorstandssitzungen“ vor dem Wahltermin die Nachfolge an der Spitze des Dehoga-Kreisverbandes geregelt werden kann. „Vielleicht klappt’s mit der Neuwahl ja im Sommer“, ist der Chef des Deutschen Hauses optimistisch.

Bereits jetzt stünde jedoch fest, dass dem neuen Vorstandsteam ein erfahrener Experte an die Seite gestellt werde. „Geschäftsführer Albert Harder hat bereits erklärt, dass er weitermachen will“, so Schega-Emmerich. Er werde die neue Führung begleiten und einarbeiten und bleibe vorerst an Bord.

Von Uwe Stadtlich