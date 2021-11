Gifhorn

Seit Tagen traurige Inzidenz-Rekorde und immer mehr Covid-Erkrankte im Gifhorner Klinikum: Weil im Landkreis die Corona-Zahlen durch die Decke gehen, schaut das Gewerbeamt bei Kontrollen in Betrieben ganz genau hin. Zum Teil wurden drastische Bußgelder verhängt.

Seit Pandemie-Beginn habe es im Landkreis Gifhorn mehr als 930 Kontrollen allein in der Gastronomie gegeben, berichtet Jan-Niklas Schildwächter vom Landratsbüro. Bei diesen Überprüfungen seien bisher 160 Verstöße festgestellt worden.

Fehlende Hygienekonzepte

„Zu beanstanden waren unter anderem fehlende Hygienekonzepte, Personal das entweder keine Mund-Nasenbedeckung oder diese nur unzureichend trug oder Kontaktdaten, die nicht ordnungsgemäß aufgenommen worden sind“, führt der Sprecher des Landkreises aus. Die Kontrollen von Gewerbebetrieben, die seit Beginn der Pandemie angelaufen seien, würde der Landkreis in Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern der Gebietseinheiten und der Polizei vornehmen, so Schildwächter.

Bußgelder von mehreren tausend Euro verhängt

Betriebe, die die Corona-Spielregeln ignoriert haben, wurden vom Kreis zur Kasse gebeten: Es wurden Bußgelder in Höhe von 100 bis 10.500 Euro verhängt. „Bußgelder können nach dem Infektionsschutzgesetz und der niedersächsischen Corona-Verordnung bis zu 25.000 Euro betragen“, so Schildwächter. Trotz erhobenem Zeigefinger und Bußgeldern hat es auch Firmen gegeben, die nach den Kontrollen einfach so weiter gemacht haben wie zuvor. „Ja, es gab auch Betriebe, die mehrfach verwarnt wurden“, bestätigt der Sprecher der Kreisverwaltung.

„Die anlassbezogenen und stichprobenartigen Kontrollen werden stetig weitergeführt“, kündigt Schildwächter an. Dabei hat der Kreis selbstverständlich auch Großveranstaltungen im Blick. Für diese Events muss zuvor ein Hygienekonzept erstellt und durch das Gesundheitsamt überprüft werden. Erst dann gibt’s grünes Licht.

Kontaktdaten-Erfassung ist wichtig

Ohne Luca-App und Zettelausfüllen geht’s nicht: Hinsichtlich der Kontaktdatenaufnahme seien die Betreiber und Veranstalter von Events verpflichtet, die Daten der Gäste aufzunehmen, so Schildwächter. „Werden die Kontaktdaten vor Ort nicht abgefragt, sollte im Interesse aller Beteiligten der vor Ort Verantwortliche hierauf aufmerksam gemacht werden. Anderenfalls kann – im Falle eines Infektionsfalls – eine vollumfängliche Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt nicht gewährleistet werden“, weiß Schildwächter um die Bedeutung der Kontaktdatenaufnahme.

Landkreis Gifhorn: Ex-Polizisten kontrollieren Corona-Regeln Friseurmeister Sven Bäse aus Gifhorn schwillt der Kamm, wenn er Massenveranstaltungen wie Karnevalssitzungen und -umzüge sieht. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Unternehmen, die sich an strenge Auflagen halten müssen.“ Sein Studio kontrolliere alle Getestet-, Genesen- oder Geimpft-Bescheinigungen. Fünf Kontrollen von Landkreis und Ordnungsamt, ob das alles richtig läuft, habe er bereits im Haus gehabt. „Da war alles immer in Ordnung.“ Für solche Kontrollen hat der Landkreis Gifhorn zusätzliche Arbeitsverträge geschlossen – bereits im Oktober 2020. Landreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter: „Das Team der extern eingestellten Kontrolleure bilden derzeit fünf Personen, darunter befinden sich auch pensionierte Polizeibeamte.“ Befugnisse eines Vollzugsbeamten hätten sie nicht, ihre Aufgabe sei es, Gewerbebetriebe in Bezug auf die aktuellen Vorschriften der Niedersächsischen Corona-Verordnung zu beraten und Außenkontrollen in diesen Betrieben vorzunehmen. Stellen sie Verstöße fest, sind Bußgeldverfahren die Folge. Bäse ist das nur recht: „Es muss verstärkt kontrolliert werden, damit wir gemeinsam da durch kommen.“ Nur mit Disziplin sei die Pandemie zu bewältigen. „Das ist kein Kindergeburtstag.“

Der Sprecher des Landrat-Büros rät allen Gewerbetreibenden dazu, sich regelmäßig über die geltenden Anforderungen zu informieren. Infos gibt’s auf der Homepage des Kreises und per Telefon unter den Rufnummern: (0 53 71) 82321 und (0 53 71) 82 255.

Von Uwe Stadtlich