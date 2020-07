Gifhorn

Es geht um die Einhaltung strenger Hygiene-Vorgaben: Der Blick in Restaurants, Kneipen und Cafés gehört in Corona-Zeiten zum täglichen Geschäft der Kontrolleure der Kreisverwaltung. Hunderte von Überprüfungen gab’s in den vergangenen Monaten, Grund zur Beanstandung lediglich in einem Fall.

Seit dem 20. März habe es im Kreisgebiet insgesamt 360 dieser Kontrollen „von Betrieben im Sinne des Niedersächsischen Gaststättengesetzes“ gegeben, nennt Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter, stellvertretender Verwaltungschef des Landkreises, konkrete Zahlen. „Dabei stand stets die Aufklärung im Vordergrund“, versichert Walter. Helfen statt Abkassieren: „Bei etwaigen Verstößen waren unsere Kontrolleure zunächst beratend tätig“, erläutert der Erste Kreisrat. Lösungen zum Abstellen der Mängel und zur besseren Einhaltung der Corona-Spielregeln seien direkt vor Ort besprochen worden. Im Anschluss habe es noch einmal Nachkontrollen gegeben.

Bußgeldhöhe steht noch nicht fest

Das Zeugnis, das die Kontrolleure des Fachbereiches Ordnung und Gesundheit den 360 überprüften Unternehmen ausstellen, ist wirklich gut. Im Bereich des Gaststättengewerbes sei lediglich ein Verstoß angezeigt worden, so Walter. „Derzeit gibt es in diesem Zusammenhang ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Bußgeldhöhe wird erst bei Abschluss des Verfahrens festgelegt“, sagt der stellvertretende Chef der Kreisverwaltung.

Aufklärung im Vordergrund

Aufklären, damit Gastronomie und Kundschaft die oftmals schwierigen Corona-Vorgaben auch verstehen: Die Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Kontrollen – häufig sind auch Ordnungsbehörden und Polizei eingebunden – laufe prima, versichert Walter. „Es wurden seitens des Landkreises Merkblätter erstellt, die auch von den Kollegen der Ordnungsämter oder der Polizei verteilt werden. Damit erhält der Bürger einheitliche Infos“, erläutert Dr. Thomas Walter.

Eine einfache und verständliche Auflistung statt eines nur schwer zu verstehenden Verordnungstexts: Die Merkblätter mit den Anforderungen für den Bereich Gaststätten seien eine Erleichterung – im Gegensatz zu der aktuell 24-seitigen Corona-Verordnung, so Walter. Die Info-Zettel stießen insbesondere bei den Inhabern der Unternehmen auf positive Resonanz.

Mit Mundschutz servieren: Gifhorns Kreisverwaltung hat für Gastronomie und Kundschaft Merkzettel erstellt, auf denen die aktuellen Corona-Spielregeln einfach und verständlich erläutert werden. Quelle: Ronald Zak/dpa

Zu Pandemie-Beginn habe der Eigenschutz jedoch klar im Vordergrund gestanden: Aufgrund des Geschehens rund um das neuartige Corona-Virus seien aus Vorsichtsgründen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung die Kundenkontakte der für die Lebensmittel-Kontrollen zuständigen Personen ab Anfang März verringert worden, so Walter. Niedersachsens Landwirtschaftsministerium habe eine „Anpassung der amtlichen Tätigkeiten vorgeschlagen“.

Infektionsgeschehen ermittelt

Da Gaststätten und andere Restaurationsbetriebe wegen Corona geschlossen waren, seien damals mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung für längere Zeit im Gesundheitsamt eingesetzt gewesen. Sie hätten dort Ermittlungstätigkeiten des Infektionsgeschehens übernommen.

„Von Februar bis Mai gab es in der Lebensmittelüberwachung Kontrollen und Probennahmen daher nur bei Verdacht und aus besonderem Anlass “, sagt Walter. Seit Anfang Juni fänden im Landkreis Gifhorn in Lebensmittelbetrieben Kontrollen und die Entnahme von Proben wieder im normalen Umfang statt. Im Rahmen dieser Corona-bedingten Kontrollen seien Beanstandungen „im üblichen Rahmen“ festgestellt worden, so Walter.

Von Uwe Stadtlich