Spiel- und Bastelideen für Groß und Klein

Gifhorn

Im evangelischen Familienzentrum am Brandweg ist normalerweise immer was los, es gibt viele Aktionen mit Sabrina Mpoutskas, der Koordinatorin des Familienzentrums. Aber im Moment herrscht auch dort Ruhe. Deshalb hat Sabrina Mpoutskas eine Liste mit Ideen aufgeschrieben, was Kinder jetzt machen können.

Schreiben:

Wer Spaß am Schreiben und ein bisschen Fantasie hat, kann ja mal eine Geschichte aufschreiben, in der er selbst die Hauptfigur ist.

Malen:

Regenbogenbilder malen; Fenster mit Wasserfarben bemalen; Eier bemalen oder bekleben

Basteln:

Ideen gegen Langeweile: Aus Luftballons Klamotten für Barbie-Puppen schneidern. Quelle: Sabrina Mpoutskas

Aus Kartons eine Wohnung bauen für das eigene Kuscheltier (Karton anmalen, Fenster ausschneiden…); ein Mobilé für drinnen oder draußen bauen; Bilder kleben – zum Beispiel mit den Schnipseln aus dem Locher, Zeitungspapier, Naturmaterialien von draußen; Bildercollagen entweder aus Fotos oder Zeitungsbildern; Kleidung für Barbie-Puppen aus Luftballons schneidern

Fingerspiele:

Das Osterfingerspiel (mit den Händen die Bewegungen machen):

Hier sitzt ein Osterhas (zwei Hände zeigen die Ohren) im frischen grünen Gras (Hände auf den Boden legen, mit Ohren). Und hier kommt noch ein Häschen (rechte Hand hüpft zur Mitte), das schnuppert mit dem Näschen (mit dem Zeigefinger an der rechten Hand / am Ohr schnuppern). Die Ohren spitzen beide (beide Hände formen Ohren) und fangen an voll Freude (Hände als Ohren auf und ab bewegen), die Eier zu verstecken (mit den Händen / Ohren durch die Gegend hüpfen) in Wiese, Wald und Hecken, die roten und die blauen – wie werden die Kinder da schauen (mit den Fingern eine Brille formen, vor die Augen halten und durch schauen)!

Kleines Kasperlhaus:

Ich hab’ ein kleines Kasperlhaus, zum Fenster schaut der Kasperl raus (mit den Händen ein Dach formen, durchschauen). Da kommt das böse Krokodil, das meinen Kasperl fressen will (eine Hand auf und zu klappen und nach dem Kind schnappen)! Der Kasperl wird vor Schreck ganz blass und verschwindt’ in einem Fass (mit einer Hand ein „Fass” formen, den Zeigefinger der anderen Hand hineinstecken). Das Krokodil schaut hin und her und findet keinen Kasperl mehr (mit einer Hand das Krokodilmaul bilden und hin und her drehen, Schulterzucken).

Ein Fisch

Ein Fisch, der schwimmt im großen Meer (die Handflächen aufeinander legen). Schwimmt in den Wellen hin und her (die Hände bewegen sich hin und her). Schwimmt tief hinunter und hinauf (die Hände hoch und runter bewegen) und taucht dann wieder auf (die Hände über den Kopf halten). Klappt auf das Maul und schnappt nach Luft (die Hände auseinander und wieder zusammen klappen), taucht wieder ein – blubb, blubb, blubb, blubb (die Hände schnell wieder nach unten bewegen).

Zwei Rezepte für Naschkatzen Wer sagt denn, dass es Kekse nur zu Weihnachten gibt? Ostern könnten ja mal Nutella-Kekse serviert werden. Und die gehen so: Man braucht 40 g Butter, 180g Nutella, 40g Zucker, 300g Mehl, 1 Teel. Vanillezucker, ½ Teel. Backpulver und 1Pr. Salz. Die Butter weich werden lassen und mit den anderen Zutaten zusammen in einer Schüssel vermischen. Danach den Teig abdecken und für ein bis zwei Stunden im Kühlschrank stehen lassen. Den jetzt etwas fest gewordenen Teig in Scheiben schneiden und auf ein Backblech legen. Den Backofen auf ca. 170 Grad vorheizen und die Kekse ca. 10 bis 15 Minuten backen. Oder Werthers Echte-Karamell: ½ Päck. Werthers Echte, harte Sahne Bonbons, 1 Päck. Mandel Blättchen – das ist alles, was ihr braucht. Werthers Echte auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen und im heißen Ofen (200 Grad) für 5 bis 10 Min. erhitzen, bis sie verlaufen. Und jetzt muss es schnell gehen: Blech aus dem Ofen, Backpapier auf die heiße Masse geben und mit Nudelholz platt und dünn walzen (die Bonbons verbinden sich zu einer großen Platte). Backpapier wieder abziehen und die Bonbonplatte mit Mandelblättchen bestreuen. Noch mal für 5 Min. in den heißen Ofen geben, bis die Mandelblättchen etwas einsinken. Das Blech aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Die erkaltete Platte in beliebige Stücke brechen oder noch heiß mit dem Pizzaschneider in Stücke schneiden.

Von Sabrina Mpoutskas