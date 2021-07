Gifhorn

Das Gifhorner Impfzentrum ist nicht dabei, wenn am Sonntag landesweit Kinder und Jugendliche an einer Sonderimpfung gegen Covid 19 teilnehmen können. Dennoch muss die heimische Zielgruppe nicht auf der Strecke bleiben. Das Interesse dürfte da sein, was auch an der Kritik des Landesschülerrats am späten Termin abzulesen ist.

Einen Vorgeschmack auf den Alltag im Homeschooling hat Elias Genähr noch „genießen“ dürfen, auch wenn er von sich selbst sagt, nicht so stark betroffen gewesen zu sein. Der 21-Jährige hat im vorigen Sommer Abitur an der IGS Sassenburg gemacht, als die erste Corona-Welle übers Land schwappte. Zwei Wochen Homeschooling: „Du starrst die ganze Zeit auf den Rechner und hast keine persönlichen Kontakte.“ In einer Schule ist er heute wieder: Als sogenannter Bufdi an der IGS Gifhorn sieht er, was Homeschooling mit Schülern macht. „Das hat sie extrem beeinflusst.“ Deshalb schließt sich Genähr der Kritik des Landesschülerrats an.

Lernverluste im Homeschooling: Allein um den Unterricht in der Schule nach den Ferien zu sichern, sollte jungen Leuten nach ihrer Meinung die Impfung ermöglicht werden. Quelle: Stefan Puchner dpa Archiv

Impfangebote hätten früher kommen müssen, sagt der Landesschülerrat anlässlich der Sonderaktion des Landes. Dann hätten die Schüler zum Start des neuen Schuljahres vollen Impfschutz. Das findet auch Genähr. Es sei höchste Eisenbahn, dass Kinder und Jugendliche selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen – und dazu dann auch die Möglichkeit bekommen. Ihm liegt es am Herzen, dass nicht noch einmal Unterricht zuhause am Rechner laufen muss, weil Infektionzahlen nach dem Urlaub nach oben schnellen. In der Schule verinnerliche man Lernstoff doch besser.

„Für uns ist wichtig, dass wir Freiräume haben – das geht nur mit Impfung“

Bei allem Verständnis für die Skepsis einiger Gleichaltriger spricht sich auch Phil Thorwarth, Schüler des künftigen 13. Jahrgangs an der IGS Gifhorn und Mitglied im Kreisschülerrat, fürs Impfen aus. „Der Großteil will seine Jugend nicht verpassen“, sagt er, warum viele junge Leute bereit sein dürften, sich impfen zu lassen. Etwa, um im neuen Schuljahr nicht wieder ins Homeschooling zu müssen, bei dem gerade jene, die in der mündlichen Mitarbeit ihre Stärke hätten, hinten runter fielen. Echtes Treffen mit Freunden: „Für uns ist wichtig, dass wir Freiräume haben, und das geht nur mit der Impfung.“

Impfzentrum Gifhorn: Grundsätzlich bereit, aber...

Grundsätzlich wäre das Impfzentrum bereit gewesen, an der landesweiten Aktion teilzunehmen, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel auf Nachfrage der AZ. Das Land habe vorigen Freitag abgefragt, welche Impfzentren dabei sein wollen. „Das Impfzentrum Gifhorn hat grundsätzlich die Bereitschaft signalisiert, hätte jedoch nur eine geringe Anzahl Termine anbieten können, da an diesem Tag gleichzeitig auch noch die Zweitimpfungen der letzten vom Land organisierten Sonderaktion durchgeführt werden müssen. Das Land hat uns daraufhin für diese Sonderaktion nicht weiter berücksichtigt.“

Impfungen auch an anderen Tagen möglich Laut Landrat Dr. Andreas Ebel ist für Kinder und Jugendliche kein Sondertermin nötig, impft das Impfzentrum sie im täglichen Betrieb mit entsprechender Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Für Samstag, 17. Juli, seien noch Termine für Biontech-Impfstoff über www.impfportal-niedersachsen.de und Tel. (0 800) 99 88 66 5 für Personen ab zwölf Jahren direkt buchbar.

Doch für junge Leute aus dem Kreis Gifhorn ist ihm zufolge nicht aller Tage Abend. Weil für diesen Aktionstag die Wohnortbindung aufgehoben ist, könnten sie sich auch im Impfzentrum eines anderen Landkreises impfen lassen. Die Terminbuchung erfolgt ausschließlich über die Hotline des Landes unter Tel. (0 800) 99 88 66 5.

Von Dirk Reitmeister