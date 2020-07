Corona-Soforthilfe: Betrugsfälle auch in Gifhorn

Gifhorn

9000 Euro aus der Staatskasse gegen den Umsatzeinbruch in der Corona-Krise: Diese Soforthilfe haben in Niedersachen Tausende Selbstständige kassiert – einige jedoch zu Unrecht. Entsprechende Fälle gibt es auch in Stadt und Landkreis Gifhorn. Inzwischen sind Ermittlungen angelaufen.

Anfang Juni führten die Staatsanwaltschaften landesweit fast 360 Ermittlungsverfahren wegen dieses Verdachts. Die Schadenssumme beläuft sich vorläufig auf insgesamt rund 2,9 Millionen Euro.

Ermittlungen stehen am Anfang

„Im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Hildesheim wird derzeit – Stand 3. Juli – in 48 Fällen ermittelt, die mögliche Schadenssumme beläuft sich auf rund 530 000 Euro“, sagt Erste Staatsanwältin Christina Pannek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hildesheim. „Darunter sind auch Fälle im Landkreis Gifhorn“, so Pannek. In vielen Fällen gebe es bisher jedoch lediglich einen Anfangsverdacht. Die Ermittlungen benötigten noch eine Menge Zeit.

Banken waren aufmerksam

Die Leistungserschleichungen seien den auszahlenden Banken aufgefallen. „Wenn eine Person über Jahre Hartz-4-Leistungen kassiert hat, dann jedoch plötzlich angibt, selbstständig zu sein, ist das schon komisch“, so Pannek. In anderen Fällen seien die Banken stutzig geworden, weil Firmenkonten erst kurz vor Zahlung der Soforthilfe eröffnet worden seien oder der Kontoinhaber sein Konto bisher als Angestellter und nicht als Firmeninhaber genutzt habe.

„Wir ermitteln in dieser Angelegenheit aktuell in sieben Fällen“, sagt Norbert Jürgen vom zuständigen Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn. Weitere Angaben zu den Fällen machte Gifhorns Polizei am Freitag nicht – aus ermittlungstaktischen Gründen.

Der Tatbestand des Subventionsbetrugs sieht Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Dabei ist, anders als beim Tatbestand des Betrugs, nicht ausschlaggebend, ob tatsächlich ein Schaden entstanden sei. Schon der Versuch ist strafbar.

Kein Schaden ist offenbar der Stadt Gifhorn entstanden, die mit einem eigenen Hilfspaket – Summen von jeweils 2500 Euro wurden bereitgestellt – Firmen und Unternehmen aus Gifhorn unter die Arme gegriffen hat. Insgesamt 200 000 Euro standen für dieses Projekt zur Verfügung.

Es gab auch Ablehnungen

„Die Stadt hat die Soforthilfe nicht blind vergeben. Die Antragsteller waren für uns sichtbar und wir haben die Förderung erst nach einer wirtschaftlichen Prüfung ihrer Situation bewilligt und in einigen Fällen eben auch abgelehnt“, bezieht Stadt-Sprecherin Annette Siemer Position. „Wir können sagen, dass sich die Gifhorner Unternehmer sehr vorbildlich verhalten haben. Es kam in Zusammenhang mit der städtischen Bewilligung zu keinerlei Unregelmäßigkeiten“, erklärt die Sprecherin der Stadtverwaltung.

