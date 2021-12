Landkreis Gifhorn

In den Gebietseinheiten des Landkreises Gifhorn gibt es aktuell mehr als 1000 Corona-Infizierte – nämlich 1011. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik der Kreisverwaltung hervor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 221,2 (-3,9). Insgesamt wurden im Landkreis seit Beginn der Pandemie 10.581 (+67) Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 392 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle lag am Donnerstag unverändert bei 224. Das Gesundheitsamt des Kreises hat bislang 34.375 (+64) Tests durchgeführt.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz lag bei 6,0 (-0,4), die Intensivbettenbelegung bei 10,4 Prozent (-0,1). Auf der Intensivstation im Helios-Klinikum Gifhorn lagen fünf Covid-19-Patienten, einer von ihnen wurde invasiv beatmet. Auf Normalstation wurden 22 Covid-19-Patienten behandelt.

Die Verteilung auf die Gebietseinheiten

Laut Mitteilung des Landkreises gab es am Donnerstag im Kreis Gifhorn 1011 Infizierte. Die Verteilung auf die Gebietseinheiten: Stadt Gifhorn 233; Stadt Wittingen 79; Gemeinde Sassenburg 74; Samtgemeinde Boldecker Land 82; Samtgemeinde Brome 91; Samtgemeinde Hankensbüttel 25; Samtgemeinde Isenbüttel 56; Samtgemeinde Meinersen 126; Samtgemeinde Papenteich 170; Samtgemeinde Wesendorf 75.

Positive Corona-Tests an Schulen

An der Gebrüder-Grimm-Schule Gifhorn, der Grundschule Wittingen, der Grundschule Rötgesbüttel und der Regenbogenschule Groß Oesingen wurde jeweils eine Person positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat für jeweils eine Gruppe Selbstbeobachtung angeordnet.

