Corona: So setzen Klinik und Heimbetreiber im Kreis Gifhorn die Impfpflicht durch

Einen Impfboom unter Beschäftigten in der Pflege durch die ab sofort geltende Pflicht vermag der Landkreis Gifhorn nicht festzustellen. Die Mobilen Impfteams konnten „in den vergangenen Wochen keine merkliche Steigerung der Impfquote“ feststellen, so Landkreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter. „Es haben nur vereinzelte Erstimpfungen stattgefunden.“ Am verlängerten Impfwochenende Anfang März, an dem erstmals Novavax zur Verfügung stand, gab es ihm zufolge rund 100 Erstimpfungen mit diesem Impfstoff. „Es ist nicht nachzuvollziehen, wie hoch der Anteil derer ist, die in medizinischen Einrichtungen oder Pflegeeinrichtungen beschäftigt sind. Die Impfbereitschaft im Landkreis Gifhorn nimmt seit Beginn des Jahres ab.“ Wurden in der ersten Kalenderwoche noch rund 2.600 Impfungen verabreicht, waren es in der achten nur noch knapp 300. „Auch der Impfstoff von Novavax trägt nach bisherigen Erfahrungen nicht zu einem neuen Impfaufschwung bei.“