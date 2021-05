Meine/Gifhorn

Die Impf-Kampagne für Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren nimmt jetzt auch im Kreis Gifhorn Fahrt auf. Den Anfang macht dabei der Papenteich. Dessen Feuerwehren hatten am Sonntag den ersten Termin im Gemeindezentrum in Meine, am kommenden Sonntag folgt ein weiterer. Wann alle Einsatzkräfte im Kreisgebiet geimpft sind, vermag der Landkreis nicht zu prognostizieren.

235 Frauen und Männer hatten am Sonntag ihren Termin im Meiner Gemeindezentrum. Drei Impfteams des Landkreises verpassten ihnen die Erstimpfung. „Das ist wirklich super gelaufen“, sagt Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Auch Gemeindebrandmeister Peter Chlebik hat ein entsprechendes Feedback von seinen Leuten gehört. „Nur Positives.“

Impf-Kampagne für die Feuerwehren im Kreis Gifhorn: Die Einsatzkräfte müssen dabei nicht zum Gifhorner Impfzentrum kommen, sondern mobile Impfteams kommen in die jeweilige Gebietseinheit. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Chlebik ist froh, dass es endlich so weit ist. Unfallopfer aus dem Auto schneiden, dem Rettungsdienst beim Transport von Pflegebedürftigen durch Treppenhäuser helfen: Auch Feuerwehrleute sind oft dicht dran an anderen Menschen und können dabei nicht immer den erforderlichen Abstand einhalten. Auch Kreisbrandmeister Thomas Krok sieht seine Leute Gefahren ausgesetzt. Man könne eben nicht schnell noch einen Schnelltest machen, ehe man ein Unfallopfer aus dem Auto zieht.

Krok geht es nicht nur um die Einsätze selbst. Seit der Pandemie liegen Übungsdienste weit gehend flach oder liefen über Online-Video-Konferenzen. Sobald der Impfschutz komplett sei, könnten die Feuerwehrleute endlich wieder üben und somit die Routine pflegen, damit im Ernstfall jeder Handgriff sofort sitzt. Krok ist froh, dass im Kreisgebiet bislang kein Quarantäne-Fall für eine ganze Einsatzgruppe eingetreten war. Bislang habe es lediglich einzelne Kameraden erwischt, die im privaten Bereich zu Kontaktpersonen wurden und in die Isolierung mussten. „Das hat echt gut geklappt. Da kann man sich aber auch auf die Kameradinnen und Kameraden verlassen.“

Landkreis Gifhorn ist von Impfstoffmenge abhängig

Doch Geduld und Ausdauer bei der Umsicht werden die Feuerwehren weiterhin brauchen. „Das ist abhängig von der Impfstoffmenge, die das Land zur Verfügung stellt“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel zum Fahrplan der Feuerwehr-Impfkampagne. „Ziel des Landkreises Gifhorn ist es, die Impfungen schnellstmöglich abzuschließen.“

Feuerwehrleute werden in ihrer Kommune geimpft

Rund 4 400 Einsatzkräfte kreisweit gilt es zu impfen, sagt Ebel. Vorbild ist beim weiteren Vorgehen der Papenteich: So wie dort im Gemeindezentrum in Meine sollen auch die Wehren in den anderen Gebietseinheiten jeweils vor Ort von den mobilen Impfteams des Landkreises bei Extra-Terminen an Wochenenden ihren Piekser erhalten.

Von Dirk Reitmeister