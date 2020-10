Gifhorn

Corona hat den Arbeitsalltag der meisten Menschen beeinflusst. Auch den von Ricarda Riedesel. Die Leiterin der Gifhorner Kreisvolkshochschule (KVHS) nennt allerdings einen kleinen Unterschied: Das Corona-Jahr ist gleichzeitig ihr letztes Arbeitsjahr. Und das hatte sie sich anders vorgestellt.

Ricarda Riedesel Quelle: Kreisvolkshochschule Gifhorn

Ende März 2021 ist der letzte Arbeitstag von Ricarda Riedesel. Ab 1. April ist sie im Ruhestand. „Ich hätte mir eine tolle letzte Semestereröffnung gewünscht. Stattdessen leiste ich Krisenmanagement. Das ist eben meine Aufgabe. Aber anders wäre schöner gewesen“, sagt sie. Corona begleite sie derzeit nicht nur bei den Arbeitsabläufen, sondern überall – denn es sei überall präsent in den Familien der Schüler, Dozenten, Mitarbeitenden. „Das ist immer ein Thema, jedes Gespräch kommt irgendwann bei der Pandemie an.

Aus der Küche soll bald eine Art Kochshow gestreamt werden

Dennoch: Ihr letztes Arbeitsjahr war auch von Herausforderungen geprägt, die durchaus Chancen mit sich bringen würden. „Dass wir im ersten Lockdown schließen mussten, war für niemanden schön. Aber wir haben gesehen, was wir tun können. Die Mitarbeitenden und Dozenten haben Ostern keinen Urlaub gemacht, sondern Fortbildungen absolviert und die KVHS digital weiter vorangebracht, womit wir ja auch schon vor Corona begonnen haben. Viele Seminare beispielsweise in der beruflichen Bildung konnten daher schnell online laufen.“ So sei es möglich, dass sehr viele Kurse ausgebucht sind – unter anderem finden aktuell rund 20 Deutsch-Kurse statt.

Die Digitalisierung zog sich durch alle Bereiche in der KVHS – und noch immer wird an weiteren digitalen Konzepten und Ideen gearbeitet. „Dienstbesprechungen machen wir online über unsere Cloud. Das mussten wir auch erst lernen, ebenso wie die Online-Kompetenzen für die Arbeit im Home-Office. Das war eine unglaubliche Welle, auch bei den Anbietern von Bildungsmaterial.“

Derzeit arbeitet die KVHS daran, aus der Küche, in der aktuell keine Kochkurse stattfinden dürfen, eine Art Kochshow zu streamen. „Wir müssen kreativ bleiben. Und mit solchen Aktionen binden wir nicht nur unsere Schüler an uns, sondern stärken auch die eigenen Kompetenzen.“ Digitalisierung sei schon ein „tolles Mittel, aber es kann den persönlichen Kontakt nicht ersetzen.“ Gerade Corona habe gezeigt, wie wichtig persönliche Kontakte seien, beispielsweise für allein lebende Menschen, für die die KVHS eben Kontaktmöglichkeiten biete.

AZ-Serie: So erlebe ich die Corona-Zeit Seit Monaten stellt Corona den Alltag der Menschen im Landkreis Gifhorn auf den Kopf. Die AZ hat einige Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Pflege, Verwaltung und Sport gefragt: Wie haben Sie Corona persönlich bislang erlebt? Welche Folgen hat die Pandemie für Ihren Beruf oder Ihre Aufgabe? Die Texte stammen aus eigenem Wunsch bei einigen Beiträgen aus eigener Feder der Betroffenen.

Daher war Ricarda Riedesel froh, dass die KVHS schließlich wieder öffnen konnte – wenn auch die Umsetzung der Corona-Regeln viel Arbeit gemacht hat und aktuell noch immer macht und viele Kontaktmöglichkeiten wie spontane Besuche oder der Austausch nach einem Kursus in der Caféteria nach wie vor nicht gegeben sind. Schüler sitzen jetzt an Einzeltischen mit 1,5 Metern Abstand, es gibt ein Konzept fürs Lüften, die Gruppen sind kleiner, statt vier Unterrichtsstunden sind es jetzt drei am Stück – dadurch können die Kurse zu versetzten Zeiten stattfinden. „Das ist sehr aufwändig, diesen Plan zu erstellen. Aber meine Aufgabe ist es, Schülern, Dozenten und Mitarbeitenden ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich sicher fühlen“, sagt sie. Und diese wiederum seien sehr diszipliniert bei der Einhaltung der Regeln.

Von Thorsten Behrens