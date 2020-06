Leben in der Corona-Risikogruppe: „Man darf nicht ängstlich sein, nur vorsichtig“

Leiferde

Er lebt seit Beginn der Corona-Pandemie etwas zurückgezogener. Doch er schaut auch nach vorne. Dietmar Wagner aus Leiferde ist 78 Jahre alt – und er hat einen Herzschrittmacher. Damit gehört er zu den Corona-Risikogruppen.

Die AZ sprach mit Menschen aus Corona-Risikogruppen Ob Lungenkrankheiten, Diabetes, Herzerkrankungen oder Krebs: Millionen Menschen in Deutschland leiden an Vorerkrankungen und gehören damit zu den so genannten Corona-Risikogruppen. Laut Robert-Koch-Institut ( RKI) hatten 97 Prozent der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbenen Deutschen entsprechende Vorerkrankungen. 86 Prozent der Verstorbenen waren zudem 70 Jahre oder älter. Auch Raucher oder Menschen mit Übergewicht haben ein erhöhtes Risiko. Die meisten von ihnen verhalten sich angesichts der Corona-Pandemie vorsichtig, mache sogar ängstlich, und sie machen sich angesichts der Kritik an den Maßnahmen und einer möglicherweise bevorstehenden zweiten Corona-Welle Gedanken. Sie alle durchleben während der Corona-Pandemie besondere Ängste – und Hoffnungen –, über die einige von ihnen in der AZ sprechen.

„Es geht mir gut“, sagt Wagner, der Beauftragter der Deutschen Herzstiftung ist und Mitglied einer Selbsthilfegruppe für 30 Menschen mit Herzerkrankungen im Landkreis Gifhorn, mit Blick auf andere Menschen aus den Risikogruppen. Er selbst hatte eine Bypass-Operation am offenen Herzen, erhielt acht Jahre später einen Herzschrittmacher. „Ich lebe danach. Ich bewege mich viel und esse gesund. Insgesamt kann ich gut mit der Erkrankung leben. Man darf nicht ängstlich sein, nur vorsichtig, und man muss nach vorne schauen“, sagt er.

Anzeige

Weniger Einkäufe und Maske tragen

Doch geht das auch angesichts der Corona-Pandemie? „Ich habe ein Haus und einen Garten und kann so etwas zurückgezogener leben, habe aber nichts zu entbehren“, erklärt der Leiferder. Wichtig sei, den Tag zu strukturieren, die Corona-Regeln einzuhalten, sich über die aktuelle Situation zu informieren. „Ich bin immer informiert.“ Am Anfang der Pandemie sogar zu viel, gibt er aber zu – denn mache Nachrichten sorgen für Verwirrung statt für Klarheit, es gibt viele falsche Nachrichten, viel Stimmungsmache. Zu den Regeln gehöre für ihn persönlich, derzeit seltener einzukaufen und in entsprechenden Situationen natürlich eine Maske zu tragen sowie Abstand einzuhalten und sich regelmäßig die Hände zu waschen. „Erst hatte ich eine Maske, die selbst genäht war. Dann haben mir Freunde welche besorgt.“ Kontaktbegrenzungen machen keinen großen Unterschied in der Familie – die Kinder leben ohnehin weit weg.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Kritik an den Corona-Maßnahmen, die Demonstrationen, die Weigerung von Menschen, Masken zu tragen, beängstigen ihn trotz seiner Herzvorerkrankung nicht über die Maßen. Er habe sowohl für die Kritiker als auch für die Verantwortlichen der Maßnahmen Verständnis. „Wir leben in einer ungewohnten Situation. Insgesamt halte ich die Kritik an den Regeln zwar für überzogen, aber strikte Verbote sind auch nicht immer gut. Und es sind arme Kerle, die über die Maßnahmen zu entscheiden und die Verantwortung zu übernehmen haben.“ Die Maßnahmen sollten Wagner zufolge gerne weiter nach und nach aufgegeben werden – differenziert, mit Umsicht und den Entwicklungen angepasst. Kritik sei seiner Wahrnehmung nach allerdings die Ausnahme. „Die Mehrheit der Bevölkerung verhält sich vorbildlich, das ist nicht selbstverständlich. Ich finde das schon toll“, betont er.

Von Thorsten Behrens