Kreis Gifhorn

Das aktuelle Wetter erinnert nicht daran, dass Hochsommer ist. Der Landkreis Gifhorn macht sich aus anderen Gründen gerade Gedanken um Temperaturen und Feuchtigkeit – allerdings in der näheren Zukunft. Denn die Fachleute im Gesundheitsamt rechnen damit, dass in der kalten Jahreszeit die Zahl der Corona-Infektionen deutlicher steigen dürfte. Die Kreisverwaltung macht sich auch darauf gefasst, dass schon nach den Ferien die Zahlen nach oben gehen dürften. Schwappt dann die vierte Welle über Gifhorn?

Reiserückkehrer dürften das weltweit verbreitete Virus mit nach Hause bringen und verbreiten, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Ab Herbst kommen kalte und feuchte Witterung als weiterer Faktor für die Ausbreitung des Virus hinzu. „Nach den Erfahrungen des Vorjahres ist auch in diesem Jahr spätestens mit dem Eintritt der kalten Jahreszeit wieder mit einem Anstieg des Infektionsgeschehen zu rechnen.“

Kontinuierlicher, leichter Anstieg auf niedrigem Niveau: Das könnte sich laut Landkreis Gifhorn nach den Ferien und in der kalten Jahreszeit deutlich verschärfen. Auf der anderen Seite könnte der Impffortschritt die Folgen dämpfen. Quelle: dpa Archiv

So wie in Bund und Land auch erkenne der Landkreis Gifhorn seit Anfang Juli einen kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen „in kleinen Schritten. Sobald der Anstieg in ein exponentielles Wachstum übergeht, kann man sicher vom Beginn einer vierten Welle sprechen.“ Deren Verlauf könne niemand genau vorhersagen. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist zu prognostizieren, dass eine vierte Welle anders als die zweite Welle im Herbst/Winter 2020/2021 verlaufen wird“, sagt Ebel.

Auf der einen Seite sei die Delta-Variante deutlich ansteckender, auf der anderen Seite seien diesmal große Teile der Bevölkerung geimpft. Ebel hofft, dass weniger Leute ins Klinikum müssen oder gar sterben, weil eben viele geimpft sind und die nun hauptsächlich sich ansteckenden jungen Leute seltener schwer erkranken.

So arbeitet zurzeit der Krisenstab

Der Krisenstab des Landkreises (Stab Außergewöhnliche Ereignisse) tagt laut Ebel aktuell einmal in der Woche. Im vorigen Jahr kam er phasenweise täglich zusammen. Bei Bedarf könnte es in absehbarer Zeit auch wieder mehrere Treffen pro Woche geben. „Die Fachbereiche prüfen zurzeit, welche Maßnahmen für eine vierte Welle erforderlich sein werden, soweit dies planbar ist.“

Impfen, Infektionen nachverfolgen, testen und Reiserückkehrer überwachen: Das zählt der Landkreis zu seinen Möglichkeiten, eine vierte Welle einzudämmen. Doch aller Erfolg dabei stehe und falle mit jedem und jeder Einzelnen, sagt der Landrat. Trotz aller Corona-Müdigkeit müssten sich alle weiterhin an die aktuellen Regeln, insbesondere die Abstandsregeln und die Maskenpflicht halten. Ebel: „Der derzeitige Anstieg des Infektionsgeschehens ist zum großen Teil auf ein sorgloses Verhalten in einigen Teilen der Bevölkerung zurückzuführen.“

Neue Erlasse frühestens Mitte August erwartet

Am Mittwoch sind vom Bund geplante Verschärfungen der Corona-Regeln bekannt geworden. Was der Landkreis davon möglicherweise umsetzen muss, vermag Ebel noch nicht zu sagen. „Hierüber kann nur spekuliert werden. Bisher gibt es keine neuen Verschärfungen in Gesetzes-/Verordnungs- oder Erlassform.“ Der Landkreis rechnet mit näheren Informationen frühestens nach der am 10. August stattfindenden Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten.

Von Dirk Reitmeister