Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn ist weiter angestiegen. Am Mittwoch lag sie nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts bei 72,3 (3,4). Im Vergleich zum Vortag sind 32 positiv Getestete hinzu gekommen. Die Zahl der positiv Getesteten lag insgesamt bei 6505. In den vergangenen sieben Tagen kamen 128 Neuinfektionen hinzu.

Vom Gesundheitsamt des Landkreises wurden bislang 26468 Tests durchgeführt (+56). Die Zahl der Todesfälle lag am Mittwoch unverändert bei 191. In den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises gibt es derzeit keine Corona-Infektionen.

Von den zwölf zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Landkreis sind derzeit vier durch Covid-19-Patienten belegt. Drei von ihnen werden invasiv beatmet. Auf Normalstation werden im Helios-Klinikum Gifhorn derzeit sechs Covid-19-Patienten behandelt.

Nachdem der Schwellenwert von 50 bereits am Dienstag an fünf aufeinander folgenden Tagen überschritten war, gilt ab dem morgigen Donnerstag, 2. September, in vielen Bereichen die 3G-Regel.

