Corona-Selbsttest für alle: Das sagen ein Gifhorner Arzt und Apotheker

Landkreis Gifhorn

„Wir kämpfen mit an vorderster Front der Pandemie“, sagt Thorsten Stoye, Inhaber der Aller-Apotheke in Gifhorn. Mund-Nasen-Schutz, dann die Ausgabe von FFP-2-Masken an Senioren und dann die Einrichtung von Schnelltest-Möglichkeiten – was gerade aus Berlin angesagt wird, verfolgt Stoye tagesaktuell. Viele Fragezeichen bleiben, jüngstes Beispiel: Eigentlich sollten laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ab 1. März auch Corona-Selbsttests auf den Markt kommen. Klar sei bislang nur, dass drei verschiedene Anbieter solcher Tests die Zulassung erhalten haben.

Testangebot wird bislang gut genutzt

Eine Ausweitung der Testmöglichkeiten befürwortet Stoye auf jeden Fall. Schließlich habe sich gezeigt, dass die in Apotheken und Praxen durchgeführten Schnelltests durchaus ein wichtiger Baustein bei der Corona-Eindämmung sein können. „Gut genutzt“ hätten Gifhorner das Angebot, das unter hohem Hygieneschutzaufwand stattfindet. „Es sind Leute, die etwa die Mutter besuchen und sicher gehen möchten, sie nicht anzustecken. Oder aber Leute, die es beruflich brauchen, etwa um in Firmen zu gehen.“ Auch Besucher des Klinikums oder von Heimen kämen zum Test.

Ein negatives Ergebnis ist nur eine Momentaufnahme

Stoye betont: „Es ist nur eine Momentaufnahme.“ Eine vollständige Garantie, nicht infiziert zu sein, gebe es nicht. In voller Schutzmontur – und abseits des Bereichs mit den anderen Kunden – entnimmt er im Rachen- und Mundraum mit einem Wattestäbchen eine Probe. „Das ist etwas unangenehm, aber nicht wirklich schlimm.“ Nach maximal einer halben Stunde liegt das Ergebnis vor. Fällt der Test negativ aus, attestiert der Apotheker das. Positivfälle – so ist die Vorgabe – muss er ans Gesundheitsamt melden, die betroffenen Kunden genau über die weiteren Abläufe aufklären.

Testergebnisse mit Attest könnten eine gute Strategie sein

Stoye hält das Prinzip von Tests unter professioneller Betreuung übrigens für einen entscheidenden Baustein, um auch wieder über Öffnungsstrategien im öffentlichen Leben nachzudenken. Vorbild könne Österreich sein. „Ich halte viel davon, um wieder mehr Freiheit zu bekommen.“ Erst recht, weil die Impfungen eher schleppend voran kommen.

„Man muss die Anwendung schon richtig machen“

Vermutlich gehe der Verkauf von Selbsttests für jedermann in Discountern, Apotheken und Drogerien in den nächsten Tagen los. Diese sollen in der Handhabung einfach gehalten sein. Aber genau darin sieht Stoye ein Problem: „Man muss die Anwendung schon richtig machen. Und wer weiß dann, was er etwa bei einem positiven Test tun muss.“ In Österreich sei die Regel, dass Schnelltests in Apotheken attestiert werden. Das mache die Sache sicherer. Und deshalb hat Stoye auch den Wunsch: „Es sollten auch im Kreis Gifhorn mehr Apotheken Schnelltests anbieten.“ Die Zentrum-Apotheke in Wesendorf ist ein weiterer Anbieter von Schnelltests. Auch hier sei die Nachfrage da, „vor allem bei Leuten, die den Test beruflich brauchen“.

Wattestäbchentest für Laien möglicherweise nicht geeignet

Auch der Gifhorner Arzt Dr. Armin Saak hält die Ausweitung von Schnelltests für einen guten Baustein bei der Pandemiebekämpfung – hat aber auch Bedenken. „Schnelltests sind auch nur so gut, wie es derjenige macht.“ Im Selbstversuch habe er schon festgestellt, dass das gar nicht so einfach sei. Laien könnten da erst recht dran scheitern.

„Verlässlich kann das nicht sein“

Testvarianten mit Spucke seien sicher für jedermann handhabbar. Aber ihm stelle sich dann immer noch die Frage, wie Privatleute mit dem Ergebnis umgehen. „Damit kommt die Testerei in Jedermanns Hand – verlässlich kann das nicht sein.“ Und wie verantwortlich manche mit einem Positiv-Ergebnis umgehen, fragt sich Dr. Saak nach seinen bisherigen Erlebnissen auch.

Für Dr. Saak ist Impfen oberste Bürgerpflicht

So vorbildlich die große Mehrheit sich an Corona-Auflagen halte, so immens sei der Schaden, den einige wenige Unvernünftige anrichten. Er setze vielmehr auf den Impfpass und freut sich, dass sich darüber die EU geeinigt hat. „Impfen ist oberste Bürgerpflicht, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gemeinschaft.“

Von Andrea Posselt