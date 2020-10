Gifhorn

Weil auch die Stadtverwaltung davon ausgeht, dass Corona noch Monate Thema sein wird, gab’s jetzt Baumaßnahmen im Rathaus. Das Bürgerbüro im Erdgeschoss wurde umgestaltet, um das Ansteckungsrisiko für Kunden und Mitarbeiter zu minimieren.

Fleißig gewerkelt wurde das komplette Wochenende, das Bürgerbüro blieb darum am Samstagvormittag dicht. „Die Sicherheit der Rathausmitarbeiter sowie der Bürgerinnen und Bürger hat für uns allerhöchste Priorität. Das gilt insbesondere für den Bereich des Rathauses, wo die meisten Kundenkontakte stattfinden – im Bürgerbüro“, geht Stadtsprecherin Annette Siemer auf die „ Corona-Maßnahmen“ ein. „Deshalb wurden die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter, die in Kundenkontakt stehen, neu angeordnet. Dazu mussten auch die Anschlüsse für Computer und Telefone umverlegt werden“, so die Stadtsprecherin.

Großflächige Plexiglasscheiben schaffen Sicherheit

„Das Mobiliar wurde so gestellt, dass vier nebeneinander liegende Schalter mit ausreichend Abstand untereinander geschaffen wurden. Großflächige Plexiglasscheiben und ein ausreichend großer Abstand sorgen nun für Sicherheit zwischen Kundschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, erläutert Siemer. Zwischen den einzelnen Kundenplätzen seien wiederum seitliche Trennwände aufgestellt worden, so dass auch zwischen den Schaltern der Abstand gewahrt bleibe. „Gleichzeitig dienen die Trennwände auch als akustischer Schutz“, nennt Siemer einen weiteren Vorteil der Umbaumaßnahme.

Der Eingang des Bürgerbüros wurde verlegt

„Weiterhin wurde der Eingang des Bürgerbüros im Foyer verlegt. Dazu wurde eine große Glastür, die bis dahin verschlossen war, geöffnet“, erläutert die Stadtsprecherin. Der bisherige Eingang hingegen bleibe jetzt geschlossen. „Damit konnte die Wegeführung so verändert werden, dass die Kunden beim Hinein- und Hinausgehen nicht miteinander in Kontakt kommen“, begründet die Sprecherin der Stadtverwaltung.

Es bleibt bei der Praxis der Terminvergabe

„Schon um Menschenansammlungen im Wartebereich zu vermeiden, bleibt es jedoch auch in Zukunft bei der Praxis der Terminvergabe – die sich im Übrigen sehr bewährt hat“, geht Siemer auf die Abläufe ein. Nummern ziehen und lange Wartezeiten im Foyer würden so entfallen. Wer einen Termin habe, komme schnell an die Reihe. „Das schafft mehr Kundenzufriedenheit. Dienstleistungen mit geringem Zeitaufwand, wie zum Beispiel die Abholung von Reisepässen und Ausweisen oder das Fertigen von Beglaubigungen von Dokumenten, sind nach wie vor am Tagesschalter möglich“, verspricht Siemer.

Jahresparkscheine, die Beantragung von Reisepässen, Personalausweisen, Kinder-Reisepässen, die Beantragung von Führungszeugnissen, Melderegister-Auskünfte, die Ausstellung von Lebensbescheinigungen und auch Auskünfte zu Steueridentifikationsnummern oder die Beglaubigung von Dokumenten: Die Aufgaben, die das zehnköpfige Bürgerbüro-Team täglich bewältigen muss, sind vielfältig – auch in Corona-Zeiten. Übrigens: Die Abgabe von Verpackungsmüllsäcken – den sogenannten Gelben Säcken – wird in Gifhorns Bürgerbüro ab November wieder möglich sein.

Rathaus-Erneuerung: Projekt liegt vorerst auf Eis

Neue Teppiche und Möbel für Büros und Sitzungsräume sowie die Umgestaltung der Rathaus-Info: Daraus wird in der nächsten Zeit jedoch nichts. „Corona-bedingt liegt das Projekt Rathaus-Erneuerung derzeit auf Eis und es gibt noch keine Festlegung hinsichtlich eines neuen Zeitraums für die Umsetzung“, bezieht Siemer Stellung.

Von Uwe Stadtlich