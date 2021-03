Corona-Schnelltests: Im Kreis Gifhorn gibt es derzeit mehr Diskussionen als Konzepte

Gifhorn

Droht zusätzlich zum Impf- nun auch noch ein Bürgertest-Chaos? Seit Montag haben Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Doch über das Wer und Wie im Kreis Gifhorn rätseln und debattieren nun Landkreis und Kommunen.

Die Stadt Gifhorn war in der vorigen Woche bester Dinge. Mitarbeiter haben den ehemaligen Ratsweinkeller frei geräumt, um Platz zu machen für so genannte Bürgertests. Auch einen externen medizinischen Dienstleister habe man rechtzeitig engagiert, ehe auch andere auf die Idee kamen, so Bürgermeister Matthias Nerlich. Ein Messebauer stehe parat, um den Ratsweinkeller einzurichten. Dennoch ist Nerlich sauer. Das hat mit dem Hickhack zu tun, das Ende voriger Woche die Stadt einholte. „Es ist das absolute Chaos. Das macht einen total unzufrieden und frustriert.“

Was ist geschehen? Am Freitag kam laut Nerlich eine Verordnung, Kommunen seien nicht zuständig. Am Samstag: Die Kommunen seien zuständig. Am Dienstag dann: Die Kommunen seien „nicht originär zuständig“. „Was heißt originär?“, fragt Nerlich Kopf schüttelnd. „Wir verstehen die Welt nicht mehr.“

Stadt Gifhorn zu Schnelltests in Kitas und Schulen Schnelltests auch an Kitas und Schulen? Die Stadt Gifhorn hat das Personal an den Kitas in ihrem Gebiet abgefragt. Ergebnis: Die Belegschaft sei bereit, sich selbst abzustreichen, jeweils zwei Kräfte pro Einrichtung solle das DRK schulen. „Das ist organisiert“, sagt Erste Stadträtin Kerstin Meyer. Das städtische Personal an Schulen – Ganztagskräfte, Hausmeister, Sekretärinnen – wolle sich nicht selbst abstreichen, würde aber das Testzentrum im Ratsweinkeller nutzen – so es dieses überhaupt geben würde. Die Stadt wäre auch bereit, die Lehrkräfte, die eigentlich das Land als Dienstherr zu betreuen habe, dort ebenfalls zu testen.

Nerlich und Erste Stadträtin Kerstin Meyer haben Verständnis, dass der Landkreis nicht auch noch freiwillige Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger übernehmen wollte. Die Stadt habe mit ihrem Testzentrum helfen wollen. „Wir sitzen alle in einem Boot“, so Nerlich. Nun stellt die Stadt ihr Projekt auf Standby. Ehe sie Geld ausgebe – etwa für den Messebauer –, müssten die Zuständigkeiten geklärt sein.

Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn ist dankbar für die Aussage, „nicht originär zuständig“ zu sein, die auch der Städte- und Gemeindebund in einem Rundschreiben am Dienstag bestätigt habe. Sie sieht das Gesundheitsamt des Landkreises in der Pflicht, die Samtgemeinde könne für freiwillige Tests kein Personal entbehren. Selbst wenn es geschult würde: „Wo sollen wir es her nehmen?“ Über Räumlichkeiten lasse die Samtgemeinde dagegen gern mit sich reden.

Kreis will Material für Schnelltests zentral für die Kommunen besorgen

Reden will auch die Landkreisverwaltung. Unter anderem mit dem Land Niedersachsen. „Es gibt Gespräche über die Organisation der Schnelltest-Abnahme“, sagte Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter am Dienstag. Der Landkreis sieht die Aufgabenverteilung so: Für die Lehrkräfte ist erst einmal generell das Land als Dienstherr zuständig, für Kita-Erzieher und nicht lehrendes Personal an den Schulen sowie die Bürger die Kommunen. Mit letzteren stehe man ebenfalls im Gespräch, seit vergangener Woche. „Wir haben angeboten, das Material zentral über den Landkreis zu besorgen“, so Dr. Walther. Derzeit warte man auf Konzepte vom Land, sagte der Kreisrat – nicht zuletzt, weil die aktuelle Corona-Verordnung erst am Sonntagabend gekommen ist.

Die Schnelltests müssten ihm zufolge durch die Kommunen organisiert werden, weil es „keinen Sinn macht, jemanden 25 Minuten von Hankensbüttel nach Gifhorn fahren zu lassen für 15 Minuten Testzeit.“ Zudem benötige der Landkreis sein Testzentrum in Gifhorn selbst für medizinische Corona-Tests.

Von Dirk Reitmeister und Thorsten Behrens