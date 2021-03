Corona-Schnelltest für zuhause: Wann Verkaufsstart im Landkreis Gifhorn ist

Gifhorn

Der Corona-Test für zuhause – schon bald wird das auch im Kreis Gifhorn möglich sein. Drogerien und Supermärkte arbeiten derzeit daran, Selbsttests ins Sortiment aufzunehmen. So ist der Stand.

Die Drogeriekette dm, im Kreis Gifhorn laut eigener Homepage mit vier Filialen vertreten, hat den Verkaufsstart von Corona-Selbsttests bundesweit für Dienstag, 9. März, angekündigt, sofern die Lieferzusagen des Herstellers Boson Biontech eingehalten werden können. Weitere Schnelltests sollen ins Sortiment aufgenommen werden, sobald für diese Zulassungen vorliegen. Damit möglichst viele Menschen einen Test erwerben können, wird die Abgabemenge zunächst begrenzt.

dm und Rossmann wollen die Abgabemenge zunächst begrenzen

Die genaue Abgabemenge und der Preis sind aber noch offen. „Wir befinden uns aktuell noch in Gesprächen dazu. Deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben zum Verkaufspreis der Selbsttests machen. Die Abgabemenge haben wir noch nicht festgelegt, denn es ist noch offen, ob weitere Selbsttest in den nächsten Tagen zugelassen werden“, erläutert dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer auf AZ-Nachfrage.

Auch die Drogeriekette Rossmann, im Kreis Gifhorn ebenfalls mit vier Filialen vertreten, kündigt den Verkauf der Tests ab Mitte nächster Woche an. Neben Boson Biontech will die Kette wie dm Tests weiterer Hersteller aufnehmen, sobald diese zugelassen sind. Weil Rossmann mit einer großen Nachfrage rechnet, wird die Abgabemenge zunächst auf vier Stück je Haushalt begrenzt.

Auch Aldi, Lidl und die Rewe-Gruppe (Penny, Rewe, Toom-Baumärkte) prüfen derzeit den Verkauf von Corona-Selbsttests. Zu Startterminen, Abgabemengen und Preisen wollen die Unternehmen auf AZ-Nachfrage derzeit aber noch keine Angabe machen.

Bei der Einordnung des Testergebnisses ist einiges zu beachten

Die Tests sollen innerhalb von 15 bis 20 Minuten zeigen, ob der Getestete zum Testzeitpunkt infektiös ist, sie stellen also nur eine Momentaufnahme dar. In der Beilage werde erklärt, wie die Tests vorzunehmen sind und was bei einem positiven Testergebnis zu tun ist. Bereits Ende Februar hatten Ärzte und Apotheker aus Gifhorn in einem Bericht der Aller-Zeitung darauf hingewiesen, dass die Schnelltests zum Selbermachen durchaus auch Probleme bergen: Was ist, wenn sie nicht richtig gehandhabt werden und dann trotz einer Infektion ein negatives Ergebnis anzeigen? Zudem zeigen sie nur akute Infektionen an und können einen PCR-Test nicht ersetzen.

