Lungenkrank: Ulrich Grebhan lässt sich von Corona trotzdem nicht verrückt machen

Gifhorn

Er geht eher sachlich statt ängstlich mit dem Thema Corona um. Für verantwortungslos hält er die Menschen, die sich nicht an die Regeln halten, aber trotzdem. Denn der 64-jährige Ulrich Grebhan gehört nicht nur altersmäßig zur Risikogruppe, sondern auch wegen seiner Lungenerkrankung. Er hat COPD.

Die AZ sprach mit Menschen aus Corona-Risikogruppen Ob Lungenkrankheiten, Diabetes, Herzerkrankungen oder Krebs: Millionen Menschen in Deutschland leiden an Vorerkrankungen und gehören damit zu den so genannten Corona-Risikogruppen. Laut Robert-Koch-Institut ( RKI) hatten 97 Prozent der im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbenen Deutschen entsprechende Vorerkrankungen. 86 Prozent der Verstorbenen waren zudem 70 Jahre oder älter. Auch Raucher oder Menschen mit Übergewicht haben ein erhöhtes Risiko. Die meisten von ihnen verhalten sich angesichts der Corona-Pandemie vorsichtig, mache sogar ängstlich, und sie machen sich angesichts der Kritik an den Maßnahmen und einer möglicherweise bevorstehenden zweiten Corona-Welle Gedanken. Sie alle durchleben während der Corona-Pandemie besondere Ängste – und Hoffnungen –, über die einige von ihnen in der AZ sprechen.

„Da verkleben die Lungenbläschen. Ich habe Probleme, Luft zu bekommen“, sagt er. Seine Lungenfunktion liegt bei nur noch maximal 80 Prozent. Meist bekommen Raucher COPD – doch nicht nur. „Ich bin seit 30 Jahren Nichtraucher. Aber ich habe früher Autos lackiert.“ Auch das – der lackhaltige Sprühnebel – könnte zur Krankheit geführt haben, sagt er. Ende 2017 erhielt Grebhan die Diagnose. Seit anderthalb Jahren ist er Mitglied einer Selbsthilfegruppe. Und er geht wöchentlich – zumindest vor Corona – mehrfach zum Sport, je einmal zur Lungengymnastik, zur Wassergymnastik, zum Geräteturnen.

Anzeige

Kontakt zur Familie unterbrochen

Doch aktuell schränkt er seine Bewegungsfreiheit etwas ein. „Ich mache keine unnötigen Wege.“ Selbst einkaufen ja, „man will ja noch raus“, und tägliche Spaziergänge – viel mehr aber nicht, auch der Kontakt zu seinen in der Nähe lebenden Kindern und Enkeln ist unterbrochen. Grebhan ist immer vorsichtig. „Die Zahlen kommen ja nicht von ungefähr.“ Angst habe er aber weniger, gehe eher sachlich mit der Situation um. „Ich weiß ja, dass es mit einer Vorerkrankung nicht gut aussieht, wenn man Corona bekommt. Das Risiko ist hoch, das schwirrt im Kopf herum“, sagt er. Dennoch sei er auch verunsichert gewesen, ob das alles so passe – denn schließlich hätten auch Wissenschaftler sich kritisch geäußert zu den Maßnahmen. Die fand er aber letztlich dann doch nicht überzogen. „Sicherlich kann man Dinge in Frage stellen. Aber in Ländern, die es anders als Deutschland gemacht haben, gibt es ja auch teilweise eine höhere Sterberate.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Grebhan findet die Maßnahmen gegen Corona nicht überzogen, fühlt sich nicht beschnitten in seiner Persönlichkeit. „Da ich bisher nicht krank geworden bin, war das alles im Nachhinein betrachtet richtig.“ Er hält die Menschen für verantwortungslos, die sich nicht an die Regeln halten – verantwortungslos sich selbst, aber vor allem auch Menschen mit Vorerkrankungen gegenüber. Kritik und auch Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen seien schon wegen der Meinungsfreiheit generell in Ordnung, aber: „Die Demonstranten sollen trotzdem die Regeln einhalten, solange diese gelten“, fordert er und fragt sich doch, warum die Menschen eigentlich auf die Straße gehen: „Wir haben diese Einschränkungen nur für wenige Monate. Betrachtet man die Vergangenheit, haben Menschen viel mehr überstanden, jahrelange Seuchen und Kriege. Uns geht es noch verhältnismäßig gut.“

Von Thorsten Behrens