Gifhorn

So ziemlich alle öffentlichen Einrichtungen, die für Freizeitaktivitäten gut sind, befinden sich gerade in der Corona-Zwangspause. Mit der jüngsten Lockerung des Landes in Sachen Sport zeichnet sich gerade ein kleiner Lichtblick in Gifhorn ab. Die Stadt arbeitet nach AZ-Informationen emsig an einem Konzept, wie die Sporthallen geöffnet werden können. Das Ergebnis soll am Freitag vorliegen.

Kindern fehlt der Sport, sagt der Kreissportbund

An Teamsport ist noch nicht zu denken, aber größtenteils dürften Familien von dem Vorstoß profitieren. „Das wäre schon einmal eine tolle Sache. Vor allem Kinder scheinen wegen Corona besorgniserregend zu leiden. Ihnen fehlt der Sport“, weiß Martin Roth, Geschäftsführer des Kreissportbundes Gifhorn.

Sportvereine im Landkreis sind noch stabil bei den Mitgliederzahlen

So sehr sich alle Vereine auch mühten, Online-Angebote zu machen, „so merkt man gerade eine gewisse Müdigkeit“, so Roth. Gerade im Winter würden die Sportvereine geradezu eine „Eintrittswelle“ verzeichnen – in diesem Winter undenkbar. Für ihn schon erstaunlich, dass die Mitgliederzahlen der 247 Vereine im Landkreis im Schnitt mit mehr als 66 000 Mitgliedern halbwegs stabil geblieben sei. Denen nun erste Hoffnungsschimmer zu geben, dass zumindest schon einmal kleinste Einheiten in die Hallen zurück können, sei wichtig.

Familiensport beim MTV Isenbüttel ist der Renner

Lädt zum Training in Corona-Zeiten ein: Der Parcours kann von Familien mit kleinen Kindern einzeln genutzt werden. Quelle: MTV Isenbüttel

Wie sinnvoll etwa der Fokus auf Kinder sein könne, zeige der MTV Isenbüttel mit seinem Angebot, in der vereinseigenen Halle in coronagemäßen Kleinstgruppen einen Parcours nutzen zu können. Den hat Rita Lackmann konzipiert, gestaltet ihn immer wieder mit neuen Turnelementen um. „Der Andrang ist riesig. Wir sind von morgens bis abends ausgebucht. Die Kinder brauchen das. Wenn die ihre Halle wiedersehen, leuchten die Augen nur so.“ Inzwischen haben sich sogar schon andere Vereine über dieses besondere Engagement bei ihr erkundigt.

Vorstoß: Alle Turnhallen für kleine Sporteinheiten öffnen

Für sie steht fest, dass am besten in allen Turnhallen so etwas erlaubt sein sollte. „Alles besser als nichts.“ Erlaubt wären ja nun der Aufbau von einer Tischtennis-Platte oder auch Badminton-Partien. Sie selbst sprudelt nur so vor Ideen, wie das Familien-Sporterlebnis beim MTV Isenbüttel noch attraktiver werden kann. „Wer weiß, wie lange das noch alles dauert mit Corona. Und die neu angeschafften Geräte können wir ja als Verein später weiter nutzen.“

SSV Kästorf freut sich über Bemühungen der Stadt Gifhorn

Und wenn es nur solch ein kleiner Start wäre in den Sportbetrieb, Ingo Düsterhöft, Vorsitzender des SSV Kästorf, sehnt ihn herbei. „Wir müssen dringend, dringend Kinder und Jugendliche wieder in den Sport reinbringen.“ Dass die Stadt nun über den kurzen Draht mit Vereinen daran arbeite, Sporthallen unter Regeln wieder zu öffnen, freue ihn sehr. Der Freizeitsport sei bislang von der großen Corona-Regelpolitik „hinten dran gesetzt“. Dass an einen Normalbetrieb der Sparten noch lange nicht zu denken ist, davon geht Düsterhöft aus. „Aber wenn wenigstens Kinder mal wieder den Geruch der Sporthalle in die Nase kriegen, ist das wichtig.“

Lesen Sie auch:

Von Andrea Posselt