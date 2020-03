Polizei und Stadt kontrollieren Einhaltung der Vorgaben

Gifhorn

Durch eine härtere Gangart will Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius erreichen, dass sich die Menschen an die Corona-Schutzmaßnahmen halten. Im Landkreis Gifhorn setzen Polizei und Ordnungsämter den erhöhten Druck um. Ab sofort gibt’s mehr Kontrollen.

Gemeinsames Vorgehen

„In einer Telefonkonferenz hat sich unsere Einsatzleitung mit den Ordnungsämtern von Städten und Gemeinden abgestimmt, um die Forderungen des Ministers im gesamten Kreis auf den Weg zu bringen“, berichtet Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie würden Ordnungsämter und Polizei gemeinsam agieren. Als Beispiel führt Reuter die 56 Spielplätze in Gifhorn an, die die Stadt inzwischen mit Flatterband gesperrt habe, um Infektionen von Kindern, Eltern und Großeltern zu verhindern.

Präventionsteam unterwegs

Hans-Heinrich Kubsch, Liane Jäger und Klaus Ahne vom Präventionsteam der Polizei hätten bereits Überprüfungen auf den Spielplätzen vorgenommen – und nur wenige Uneinsichtige ermahnen müssen, so Reuter. „Wir werden gemeinsam auch darauf achten, das Restaurants pünktlich um 18 Uhr schließen“, kündigt der Polizeisprecher eine Überprüfung der neuen Vorgaben der Landesregierung an. In der Fußgängerzone würde zudem geschaut, ob sich alle Läden an die Verfügung des Landes halten. Diese Aufgaben würden vom Einsatz- und Streifendienst, der Verfügungseinheit und der Fahndung erledigt.

Genau hinschauen

Genau hingeschaut wird auch auf öffentlichen Plätzen. „Am Samstag auf dem Wochenmarkt wird es für die Kolleginnen und Kollegen unseres Ordnungsamtes eine Unterstützung durch die Polizei geben“, weiß Stadtsprecherin Annette Siemer. Die „gemischten Zweierteams“ würden – entsprechend der Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt und Polizei – zusammen unterwegs sein. Reuter erklärt, worum es geht: „Ansammlungen von größeren Personengruppen untersagen und das Einhalten von Sicherheitsabständen kontrollieren.“

Beratend tätig

Reuter und Siemer sind froh darüber, dass „man in dieser Woche überwiegend beratend tätig“ unterwegs war. „Auch viele Unsicherheiten bei Gewerbetreibenden konnten weitestgehend ausgeräumt werden. Bis auf einen Fall haben auch alle unsere Hinweise umgesetzt“, ist die Stadtsprecherin zufrieden. Beide warnen jedoch davor, die geltenden „Corona-Spielregeln“ zu ignorieren: Zuwiderhandlungen stellten nach der Allgemeinverfügung des Landkreises keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat dar. „Es wird also ein Strafverfahren eingeleitet“, so der Polizeisprecher.

Es muss noch besser werden

Diese Maßnahmen hält auch die Stadtsprecherin für richtig: „Wir haben wahrgenommen, dass sich das Leben in unserer Stadt im Laufe der Woche besser an die Situation angepasst hat und immer weniger Menschen unterwegs sind. Trotzdem müssen wir sagen, dass es auf jeden Fall noch besser werden muss und kann.“

Kriminalität deutlich zurückgegangen

Die Corona-Krise hat auch positive Effekte: Die Polizei registriert kaum noch Unfälle, denn weniger Autos sind auf den Straßen unterwegs. Auch Wohnungseinbrecher und Autodiebe sind seit Tagen nicht mehr aktiv. Reuter führt diese Entwicklung auf die geschlossenen Grenzen zurück, die osteuropäischen Banden die kriminelle Arbeit aktuell unmöglich machen.

Von Uwe Stadtlich