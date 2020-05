Alle entrümpeln: Jetzt quellen die Altkleidercontainer über

Landkreis Gifhorn

Die Corona-Zwangspause hat viele Gifhorner dazu animiert, Zuhause endlich mal wieder klar Schiff zu machen. Die Termine auf der Mülldeponie sind gefragt wie nix, die Altkleidercontainer quillen vielerorts über.

„Seit die Leute zu Hause sind, ist die Menge an Altkleider riesig gewachsen“, sagt Timo Schulz von der DRK-Kleiderkammer. Er schätzt, dass „doppelt so viel wie vor Corona“ aufgelaufen ist. Viele bringen das Gebrauchte und füllen so das Lager immer mehr, die im Landkreisgebiet aufgestellten Container würden immer „voller und voller“, sagt Schulz.

DRK-Kleiderkammer ist wieder offen

Inzwischen ist auch für die Weitergabe wieder gesorgt. Der Kleiderladen im Weilandmoor ist nach einer Pause wieder geöffnet. Unter den aktuellen Corona-Regeln – Maskenpflicht, Abstand, Begrenzung der Besucherzahl – können Kunden auch wieder Gebrauchtes kaufen. „Das ist im Moment noch etwas schleppend“, sagt Schulz.

„Die Leute sortieren gerade viel aus, weil sie Zeit haben“, berichtet auch Waldemar Sternol von der Caritas. Fast zwei Monate ist der Kinderladen im Paulsumpf nun schon geschlossen. Gifhorner, die Ausrangiertes abgeben möchten, muss Sternol aktuell vertrösten. „Wir haben nicht die Kapazitäten, das alles zu lagern.“ Seine Bitte: Wer Nützliches abgeben möchte, sollte das noch eine Weile zur Seite legen. Das Aussortierte jetzt mangels Annahmestelle in den Müll zu schmeißen, sei keine gute Lösung. Langsam plane die Caritas wieder den Start des Kinderladens, in dem es auch gebrauchtes Kinderspielzeug und andere Ausstattung gibt. Ein genauer Starttermin stehe noch nicht fest.

Sozialkaufhaus wieder offen

Ein Glied in der Gifhorner Wiederverwertungskette ist bereits geschlossen: Das Sozialkaufhaus am Cardenap hat wieder geöffnet. „Wir hatten fünf Wochen zu. Die Leute bringen jetzt so viel Aussortiertes“, sagt Sandra Deipenau. Deko und Bekleidung in Hülle und Fülle sind im Kaufhaus Aller gelandet. Das nun an jene zu bringen, die auf ihren Geldbeutel achten müssen, sei toll. „Ich bin so froh, dass wir wieder offen haben“, sagt Deipenau.

Von Andrea Posselt